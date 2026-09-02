Mamá de Carla agradece ayuda del presidente para que su hija vuelva a casa: “Va a ser posible”

“No es fácil, sé que todavía no hemos logrado todo, pero va a ser posible”, la familia de la pequeña Carla, quien le pidió ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para que luego de un año y cuatro meses salga de su hospitalización en el Hospital Pablo Tobón Uribe, habló con Blu Radio y se refirió a lo que pasa con la menor que sufre diferentes enfermedades pero que con la ayuda especializada podrá volver a su casa

Después de que se conociera el caso de Carla Helena Parejo, la menor de edad que sufre diversas enfermedades y por la que su familia pide sea trasladada a su casa en Medellín, Blu Radio le siguió la pista al caso que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales luego de que el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunciara en sus redes sociales ayuda para la niña de 3 años.

En este momento la menor de edad está en un proceso de empalme para lograr volver a su hogar a través de atención médica especializada y por ello Blu Radio llegó hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe, en donde hace más de un año está hospitalizada.

Geno Gutiérrez, madre de la menor de edad, relató la dura realidad de la pequeña Carla que sufre varias enfermedades que la han convertido en otro símbolo de resiliencia en Colombia: "Carla es una niña que nació con una condición muy compleja. Ella tiene un síndrome que se llama tipo 2, espina bífida, hidrocefalia, mielomeningocele. Tiene escoliosis, vaginosis, son muchas complicaciones, pero en medio de todo ella es una niña muy estable, una niña bajo su condición llena de amor, muy feliz", señaló.



La madre de la pequeña Carla asegura que, tras la intervención del presidente de la República, la Nueva EPS se puso en contacto con ella y ya avanzan en todos los trámites para poder tener a la niña en la casa bajo su cuidado y que así pueda tener una mejor calidad de vida.

"La Nueva EPS a los 5 minutos, se comunicó conmigo. Asimismo, se comunicó conmigo. La Supersalud también. La entidad domiciliaria también se comunicó conmigo, ya trajeron ya el ventilador. Estamos en proceso de prueba de que la niña se acople a él", añadió.

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Geno le envío gracias a todas las personas que han hecho posible que la pequeña que lleva aquí más de un año hospitalizada pueda regresar muy pronto a su hogar, en donde las personas que más la quieren y en donde podrá recibir los mejores cuidados de su madre.

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"Señor presidente, muchas gracias, estoy agradecida principalmente con dios, con usted, con su equipo de trabajo. No es fácil, sé que todavía no hemos logrado todo, pero va a ser posible porque yo confío en dios, confío en usted. Usted ha demostrado que sí puede, sí se va a poder. Vamos por buen camino, espero seguir contando con ustedes, que a mi hija no le falte nada, que me apoyen a mí como mamá cuidadora también. Entonces, gracias, gracias, espero contar con todos ustedes, de verdad", concluyó.

Lo que hoy todo el país espera es que en cerca de 10 días la pequeña Carla esté de nuevo en su casa, recibiendo la atención domiciliaria, mientras que también se apela a la solidaridad de los colombianos para que Geno pueda conseguir un empleo virtual y así pueda sostener a sus dos hijos, por ello dio su número para quien la quiera ayudar: 3005492367.