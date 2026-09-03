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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 600 afectados por repentino cierre de diez sedes de LCN Idiomas en el Valle de Aburrá

Más de 600 afectados por repentino cierre de diez sedes de LCN Idiomas en el Valle de Aburrá

Alumnos y docentes denuncian que la academia clausuró sus instalaciones sin previo aviso y exige respuestas de los representantes directivos.

Persona enseñando inglés.
Persona enseñando inglés.
Foto: Freepik.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Más de 600 estudiantes y docentes de la Academia LCN Idiomas se quedaron sin clases ni respuestas tras el cierre repentino de sus diez sedes en el Valle de Aburrá, una situación que los afectados califican como una estafa debido a las deudas y la falta de explicaciones de los propietarios.

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Las dificultades con la plataforma para agendar clases de inglés y otros idiomas venían presentándose desde meses atrás, pero la crisis se profundizó a raíz del terremoto, momento en el cual las instalaciones fueron cerradas definitivamente sin previo aviso.

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Los alumnos denuncian que jamás recibieron un correo electrónico de explicación y que, al acercarse a las academias, solo encontraron un aviso pegado en los vidrios que atribuye la clausura a supuestas fallas de infraestructura.

"No hay nadie, y tampoco hay comunicaciones. En ningún momento nos han notificado por correo, no responden ni correos ni nada, ni agenda en clases ni virtuales ni nada", manifestó una estudiante de la academia.

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El impacto de este cierre también golpeó duramente al cuerpo docente y administrativo. Los profesores reportan renuncias masivas motivadas por los retrasos constantes en el pago de sus salarios, primas y prestaciones sociales, sumado al incumplimiento en los aportes a la seguridad social.

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