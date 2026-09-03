Hubo injerencia de mesa de paz urbana para evitar operativos contra 'Los Conejos' en Medellín

Nuevos detalles se siguen conociendo tras el desmantelamiento de una de las estructuras con mayor injerencia en el tráfico de estupefacientes en el centro de Medellín denominada ‘Los Conejos’.

La captura de 24 de sus miembros tras un megaoperativo en los alrededores del Parque Bicentenario también dejó al descubierto posibles nexos de la estructura con el proceso de paz urbana que avanzaba en la cárcel de Itagüí y que se terminó con la llegada del nuevo Gobierno nacional.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, manifestó que fueron varias las oportunidades en que operativos de la fuerza pública contra ‘Los Conejos’ en esta zona de la ciudad se detuvieron tras algunas gestiones de delegados de este espacio sociojurídico, teniendo en cuenta que el Parque Bicentenario representaba una de sus apuestas de paz.

"Para nadie es un secreto de las llamadas que hubo para, supuestamente, dicen ellos preguntar, pero, primero, no tienen nada que estar haciendo preguntando sobre procesos operativos. Dos, no tienen por qué estar preocupados que porque el ejercicio de la ley y las capturas de unos criminales les iba a supuestamente dañar la mesa de negociación", añadió el funcionario.



A finales de mayo las estructuras criminales que hacían parte del proceso con el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro prometieron frenar la venta y el consumo de drogas en el Parque Bicentenario y sus alrededores como el Museo Casa de la Memoria a partir del 11 de junio.

Sin embargo, informes de seguimiento revelaron que la venta de drogas como la marihuana, la cocaína y el tusi, continuaron y generaban ingresos de hasta 420 millones de pesos al mes para esta estructura.

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De acuerdo con la información de las autoridades, durante el proceso investigativo, ‘Los Conejos’ utilizaban chazas de venta de dulces como fachada, simulando ejercer actividades de comercio informal, para ocultar los estupefacientes que iban a vender al menudeo.