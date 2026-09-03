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Otro caso de justicia por mano propia en Medellín: una persona murió señalado de falsa transferencia

Otra persona quedó gravemente herida y se encuentra en un centro asistencial de la ciudad.

JUSTICIA MANO PROPIA - SUMINISTRADA.jpg
Caso de justicia por mano propia en Medellín.
Foto: Tomada de video redes sociales
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Otro caso de justicia por mano propia en Medellín: en el barrio Buenos Aires la comunidad golpeó y causó la muerte de un hombre en un presunto intento de pagar con una transferencia falsa. Otra persona quedó gravemente herida.

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Una escena que ha generado repudio en Medellín quedó registrada en video en el barrio Buenos Aires, luego de que dos hombres fueron agredidos por varias personas tras ser señalados de intentar realizar un pago con una transferencia que, al parecer, habría sido falsificada.

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Según la información conocida por las autoridades, los dos hombres ingresaron a un establecimiento comercial y, luego, se percataron que el comprobante utilizado para efectuar el pago no sería legítimo.

La situación rápidamente escaló y varias personas vieron lo ocurrido y habrían acorralado a los dos hombres, los sacaron del establecimiento y comenzaron a golpearlos de manera reiterada. De acuerdo con el reporte, la agresión fue cometida por varias personas y en ella incluso habrían utilizado diferentes objetos como, por ejemplo, correas.

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Minutos después de la agresión, llegaron las autoridades al lugar y encontraron a los dos hombres gravemente heridos. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales, sin embargo, uno de los hombres falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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El reporte oficial establece la muerte del hombre como un homicidio, cuya causa estaría asociada a los múltiples golpes recibidos, situación por la que las autoridades correspondientes estarían detrás de los responsables de la agresión para definir su situación judicial.

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