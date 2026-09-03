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Ofrecen $100 millones por alias ‘La Mona’, mujer señalada de la extorsión en el Norte de Antioquia

Autoridades irán tras colaboradores del Frente 36 de las disidencias en la zona

Finca quemada en Santa Rosa de Osos.jpg
Finca quemada en Santa Rosa de Osos.
Suministrada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Ofrecen recompensa de hasta $100 millones por alias ‘La Mona’, señalada de extorsionar a comerciantes en el Norte de Antioquia. Autoridades irán tras colaboradores del Frente 36 de las disidencias en la zona

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar, judicializar y capturar a alias ‘La Mona’ o ‘La Caucana’, señalada de pertenecer al Frente 36 de las disidencias y de estar vinculada con extorsiones a comerciantes de varios municipios del Norte del departamento.

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El anuncio se conoció durante un Consejo de Seguridad realizado en el corregimiento San Pablo de Santa Rosa de Osos, en donde las autoridades analizaron los recientes hechos de orden público y definieron nuevas acciones para enfrentar a los grupos armados y proteger a la población.

Como parte de las medidas acordadas, la Fuerza Pública reforzará su presencia en sectores estratégicos y mantendrá vigilancia permanente en los corredores de Villanueva, Brasil y Vega Botero, así como en San Pablo, El Caney y Guanacas.

El mandatario se refirió a la nueva recompensa por alias ‘La Mona' y también indicó que se instalarán puestos de control en Puente Gabino y El Haitónen esta zona del Norte antioqueño.

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“Sabemos quiénes son los que están detrás de las extorsiones con los bandidos del 36. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias 'La Mona', que es quien está extorsionando a los comerciantes de estas localidades”, aseveró.

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Por su parte, Rendón pidió a los Gaula Militar y de la Policía Nacional mantener su presencia en San Pablo hasta lograr la captura de los responsables de las extorsiones y en donde una incursión armada obligó al desplazamiento de decenas de personas días atrás.

Asimismo, el mandatario advirtió que las autoridades ya individualizaron a una persona que estaría colaborando con el Frente 36 y aseguró que también irán tras quienes faciliten las acciones de este grupo armado en Santa Rosa de Osos.

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