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En 8 días asesinan a tres personas en Yondó: una de las víctimas es hijo de un firmante de paz

Las víctimas serían provenientes del sur de Bolívar y entre ellas estaría incluso el hijo de un firmante del acuerdo de paz.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
AFP imagen de referencia
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Alerta por la aparición de al menos tres personas muertas en menos de una semana en zona rural de Yondó. Las víctimas serían provenientes del sur de Bolívar y entre ellas estaría incluso el hijo de un firmante del acuerdo de paz

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La aparición de varios cuerpos sin vida en pocos días encendieron las alarmas en Yondó, donde las autoridades buscan establecer si estos hechos hacen parte de una misma dinámica de violencia que se extiende desde el sur de Bolívar.

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La preocupación del municipio se concentra especialmente en la zona rural. Según el alcalde Yerson Ariza, en menos de una semana han sido encontrados al menos tres cuerpos que corresponderían a personas provenientes de Cantagallo, Bolívar.

Uno de los casos genera especial inquietud por tratarse, según las primeras informaciones, del hijo de un firmante de paz. Las circunstancias y los responsables de estos homicidios todavía son materia de investigación.

Reportes conocidos señalan que una de las víctimas habría sido sacada de la vereda La Poza y posteriormente asesinada cerca de San Miguel del Tigre, mientras que otra habría sido trasladada desde San Lorenzo y encontrada en inmediaciones de Cuatro Bocas.

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“Lo que se pudo agregar es un hijo de un firmante prácticamente que es lo más delicado también, lo sacaron de la vereda La Poza de allá de Urbanización de Cantagallo y lo asesinaron ahí en cerca del Corrimiento de San Miguel del Tigre”, Reveló el alcalde Ariza.

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Ante la sucesión de hechos, las autoridades convocaron un consejo de seguridad regional con participación de representantes de Antioquia, Bolívar y Santander, con el propósito de revisar lo que ocurre en esta zona limítrofe y definir acciones para contener la violencia.

La inquietud no está únicamente en los homicidios registrados en territorio de Yondó, sino en que el municipio estaría recibiendo las consecuencias de las disputas y presiones armadas que persisten al otro lado del río Magdalena.

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