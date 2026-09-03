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Formulan pliego de cargos a funcionario del Metro de Medellín por presunto acoso sexual

El funcionario habría sostenido conversaciones no consentidas de contenido sexual con dos jóvenes menores de edad, aprendices del sistema.

TORNIQUETES METRO MEDELLÍN- METRO.jpg
Foto: Metro de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra funcionario del Metro por presunto acoso sexual a dos aprendices menores de edad. El hombre habría sostenido conversaciones de contenido sexual con las jóvenes.

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La Personería Distrital de Medellín avanza en una investigación disciplinaria relacionada con presuntas conductas de connotación sexual que habrían afectado a dos aprendices menores de edad vinculadas al programa Cultura Metro en el 2024.

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Por esta razón es que el organismo formuló pliego de cargos contra Pablo Andrés Franco Builes, quien para la época de los hechos se desempeñaba como auxiliar operador de la Estación del Metro de Medellín.

Según el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido durante la jornada laboral el 8 y 11 de abril de 2024, cuando las dos jóvenes desarrollaban actividades formativas en diferentes estaciones del sistema de transporte. La personera delegada Yenny Serna.

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“De acuerdo con la actuación disciplinaria, el investigado presuntamente sostuvo conversaciones de contenido sexual no consentidas, presuntamente aprovechando su posición laboral. Los hechos son objeto de análisis”, aseguró.

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Además, la Personería de Medellín analiza si las conductas atribuidas al funcionario pudieron constituir una vulneración de sus deberes funcionales como servidor público, relacionado con el deber de brindar un trato respetuoso, imparcial y recto a las personas.

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