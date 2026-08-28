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Anuncian cierres nocturnos en la estación Caribe del metro de Medellín por obras del Metro de la 80

El paso por la pasarela norte estará inhabilitado de forma temporal en noches especificadas. Se garantizará el acceso a personas con movilidad reducida.

Metro liviano por el corredor de la avenida 80 de Medellín.
Metro liviano por el corredor de la avenida 80 de Medellín.
Foto: suministrada.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El sistema Metro de Medellín anunció cierres nocturnos en la pasarela norte de la estación Caribe, un punto clave de conexión, debido a los trabajos de cimentación de lo que será la futura infraestructura del esperado Metro de la 80.

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La medida regirá durante los próximos días, a partir de las 8:00 de la noche y hasta el cierre de la operación comercial, lo que en la práctica significa que este puente peatonal quedará inhabilitado hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente. Ante esta restricción temporal, Jorge Ramos, gerente de proyectos de infraestructura de Metro de Medellín, precisó que los usuarios deberán utilizar exclusivamente la pasarela sur para ingresar o salir de la estación Caribe.

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"Este cierre de la pasarela es debido a obras de cimentación de lo que va ser la futura pasarela de conexión a la estación Caribe del proyecto metro del 80. Este cierre se realizará durante los próximos días, y mientras tanto, el acceso a la estación Caribe de la línea del metro se seguirá realizando por la pasarela sur de esta estación", señaló.

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No obstante, se estableció una excepción operativa para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida, quienes sí podrán hacer uso del puente norte bajo un esquema de control con personal de apoyo en sitio y la estrategia de paso regulado.

Es importante resaltar que estas intervenciones hacen parte del proyecto del Metro de la 80, una obra estratégica para la capital antioqueña que beneficiará a cerca de un millón de habitantes, es decir, al 38 % de la población total de la ciudad.

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