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Cayeron 'Las Pirañas', banda delincuencial dedicada al cosquilleo en metro de Medellín

Las autoridades capturaron a nueve personas de la organización delictiva que robaban con el mismo modus operandi hace más de 3 años en el sistema de transporte.

Los Cosquilleros.jpg
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Cayeron 'Las Pirañas', una banda delincuencial venezolana que se dedicaba al cosquilleo en el metro de Medellín. Las autoridades capturaron a 9 personas que robaban con el mismos modus operandi hace más de 3 años

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Nueve ciudadanos venezolanos, señalados de integrar una estructura delincuencial conocida como ‘Las Pirañas’, fueron capturados en Medellín por su participación en una serie de hurtos mediante la modalidad de cosquilleo, principalmente en estaciones del metro.

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De acuerdo con las investigaciones, estas personas identificaban a las víctimas, las rodeaban, generaban distracciones y, en cuestión de segundos, sacaban celulares de bolsillos, bolsos y mochilas. Su accionar se concentraba especialmente en las estaciones San Antonio, Poblado, Parque Berrío y Prado.

Durante el proceso se realizaron interceptaciones telefónicas, seguimientos, monitoreos, vigilancias e inspecciones técnicas, además del análisis de numerosas horas de grabaciones de cámaras públicas, privadas y del sistema metro de Medellín, cuyo apoyo fue considerado fundamental para identificar a los sospechosos.

De acuerdo con las autoridades, no se trataría de delincuentes que actuaban de manera individual, sino de una estructura organizada con funciones y roles definidos para ejecutar los hurtos.

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“Estas personas tenían horarios ya preestablecidos, así como lugares preestablecidos. Hay unos que fungían como coordinadores, se montaban en los vagones, se bajaban, estaban en las estaciones y miraban para ver quién era la posible víctima, y estaban los cosquilleros, que eran los que se le acercaban a esas víctimas, ¿para qué? Precisamente para robarles”, explico Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

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Además, se conoció que durante los allanamientos fueron encontrados 27 celulares, 38 repuestos, 9 pantallas, 2 baterías, sustancias estupefacientes y también fueron recuperados 3 celulares que tenían reporte de hurto.

Según la información entregada, los nueve integrantes llevarían aproximadamente tres años y medio dedicados a este tipo de actividades. Algunos, además, habrían sido capturados anteriormente por hechos similares, sin embargo, eran dejados en libertad.

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