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Metro de Medellín habilita recargas de tarjeta Cívica por WhatsApp: así funcionará el servicio 24/7

El pago de la recarga se realiza mediante una transferencia inmediata desde la Zona Bre-B de cualquier entidad financiera del país.

Recarga de tarjeta cívica Metro de Medellín.
Recarga de tarjeta cívica Metro de Medellín.
Foto: Metro de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

El Metro de Medellín anunció un nuevo canal para recargar la tarjeta Cívica a través de WhatsApp, una alternativa que permitirá a los usuarios realizar este proceso las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluidos domingos y festivos. La iniciativa hace parte de la estrategia de transformación digital de la empresa y fue desarrollada en alianza con el Banco GNB Sudameris.

Con esta nueva opción, las personas podrán gestionar la recarga escribiendo al número +57 324 5571245, sin importar la hora o el lugar donde se encuentren. Para acceder al servicio deberán ingresar el tipo y número de documento de identidad, si cuentan con una tarjeta personalizada, o el número de la tarjeta Cívica en caso de que sea eventual.

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El pago de la recarga se realiza mediante una transferencia inmediata desde la Zona Bre-B de cualquier entidad financiera del país. Una vez el usuario solicite la operación por WhatsApp, recibirá una llave de pago con una vigencia máxima de 10 minutos para completar la transacción desde la entidad bancaria que tenga habilitada esta plataforma.

El Metro informó que no existe un monto mínimo para recargar la tarjeta Cívica, por lo que el proceso puede hacerse desde un peso. Sin embargo, el valor máximo permitido por cada transacción es de $100.000, mientras que el Banco GNB Sudameris cobrará una comisión de $238, IVA incluido, por la generación de la llave de pago.

La empresa aclaró que esta comisión se cobra de forma independiente y no hace parte del dinero abonado a la tarjeta. Por ejemplo, si una persona solicita una recarga de $1.000, el valor total a pagar será de $1.238, pero el saldo acreditado en la Cívica será únicamente de $1.000.

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Después de realizar el pago, el saldo queda registrado de forma inmediata en el sistema y permanecerá disponible hasta que el usuario decida activarlo, sin límite de tiempo. Para hacerlo, deberá acercar la tarjeta Cívica a una máquina lectora, una Máquina de Recarga Automática, un punto de la red externa de recargas o utilizar la tecnología NFC disponible en la App Cívica.

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El Metro de Medellín reiteró que, por seguridad, nunca solicitará claves o contraseñas bancarias o financieras a través de WhatsApp. La empresa recomendó verificar que la conversación se realice únicamente por los canales oficiales y evitar compartir información confidencial ante cualquier mensaje sospechoso. Con este nuevo servicio, el sistema busca facilitar las recargas de la tarjeta Cívica y fortalecer una movilidad más integrada, ágil y segura en el Valle de Aburrá.

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