Confiscan más de 4.000 pares de zapatos de contrabando en Medellín avaluados en $900 millones

Un operativo contra el contrabando y la falsificación de calzado permitió la captura de cinco personas y la incautación de mercancía avaluada en 897 millones de pesos en diferentes sectores comerciales de Medellín.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento fue resultado de una investigación que se extendió durante siete meses y que permitió identificar a los integrantes de una estructura presuntamente dedicada a estas actividades ilegales.

Según el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, en total fueron realizados ocho allanamientos, durante los cuales fueron retirados del mercado 4.455 pares de zapatos.

No vamos a permitir que hagan de las suyas aquí, en este territorio, para sus negocios criminales. Fueron cinco personas que fueron capturadas, en donde hubo ocho allanamientos, además de la incautación de un revólver, 19 cartuchos y más de 10 millones de pesos en efectivo reportó Villa

Según las autoridades, el resultado representa una afectación económica a quienes estarían utilizando actividades comerciales ilegales para obtener recursos y, al mismo tiempo, busca proteger a los comerciantes y empresarios que desarrollan sus actividades legalmente.



Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras continúa el proceso judicial correspondiente. La investigación permitió establecer la existencia de una estructura relacionada con el contrabando y la falsificación de calzado.