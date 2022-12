Incautan en gigantesco operativo medicamentos, licores y calzado de contrabando

Cerca de 100 uniformados de la Policía Fiscal Aduanera y funcionarios de las DIAN se tomaron durante 10 horas le centro comercial San Andresito La Isla de Bucaramanga, en busca de mercancía ilegal.



En el operativo fueron allanados 52 bodegas y 15 locales comerciales, informó el general Manuel Vásquez, comandante de la policía de la capital santandereana.

“Hallamos 3.000 cajas de medicamentos extranjeros, 1.000 pares de zapatos, 300 unidades de elementos de marroquinería, aires acondicionados, licores, cigarrillos y baterías para celulares, que ilegalmente habían entrado al país”, dijo el oficial.



A puertas de la temporada decembrina, los comerciantes manifestaron que están preocupados porque este operativo afecta la imagen del centro comercial.



“Yo trabajo legalmente, no se los otros comerciantes, pero eso nos afecta, yo no vendo mercancías de contrabando”, manifestó Claudia Torres.



La Policía argumentó que esta mercancía fue decomisada porque sus propietarios no presentaron documentos que legalizan su compra.