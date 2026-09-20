Caída del dólar amenaza más de 50.000 empleos del sector floricultor en Antioquia

La caída del dólar y el incremento en los costos de producción comenzaron a pasarle factura a la floricultura en Antioquia. En el Oriente antioqueño ya se registran los primeros cierres de cultivos y comercializadoras, lo que encendió las alarmas en el sector agroexportador.

El motor de este deterioro financiero es la fuerte apreciación del peso frente a la divisa estadounidense. A comienzos de 2026, el dólar se cotizaba sobre los 3.700 pesos, pero bajó hasta rondar los 3.050 y 3.100 pesos.

¿Cuál es el problema? Las flores se venden casi en su totalidad en dólares, especialmente hacia Estados Unidos, pero gran parte de los gastos operativos como la mano de obra, que consume entre el 50 % y el 60 % de los costos, además de insumos y servicios se pagan en pesos.

De acuerdo con Hernan Restrepo, productor y comercializador de la región, el resultado de esto son ingresos mucho menores con costos que no bajan.



Queremos que el Gobierno nacional ponga la mirada en el oriente antioqueño con este sector que está en crisis. Venimos desde el 2025 a entrar el 2026, ya con unas bajas en el tema de la rentabilidad. Estamos en el punto de definitivo si vamos a cerrar o vamos a continuar, que no sabemos nosotros como productores y comercializadores a qué vamos a llegar dijo

La situación pone en riesgo la estabilidad social de la subregión: la industria floricultora genera cerca de 54.000 empleos en el Oriente antioqueño, de los cuales 34.000 son directos, impactando a municipios como La Ceja, Marinilla, Rionegro, El Carmen de Viboral y La Unión.

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Ante este panorama, los cultivadores piden la reactivación del Programa de Coberturas Cambiarias subsidiado por Finagro para fijar una tasa mínima en las exportaciones, junto con líneas especiales de crédito de emergencia con tasas preferenciales y periodos de gracia orientados a proteger la nómina y la liquidez.