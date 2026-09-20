Más de 500 riñas se registraron durante Amor y Amistad en el Valle de Aburrá: no hubo homicidios

La celebración del Día del Amor y la Amistad dejó en Medellín y la subregión metropolitana un resultado que combina resultados positivos en materia de violencia letal, pero aún con tareas pendientes en asuntos asociados a la convivencia.

Durante la jornada no se reportaron homicidios, pero la línea 123 recibió alrededor de 1.600 llamadas relacionadas con hechos de intolerancia, situaciones que en 541 casos requirieron la intervención directa de la Policía por riñas.

El balance entregado también registró 884 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, aplicados bajo las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A esto se suman, según el coronel Edisson Pedroza, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, 138 traslados al Centro de Traslado por Protección, una medida utilizada cuando las autoridades consideran que una persona representa un riesgo para su propia integridad o la de terceros.



"Estos resultados también estuvieron acompañados, y hay que decirlo y resaltarlo, por el buen comportamiento de nuestra ciudadanía durante este día, disfrutando un ambiente de sana convivencia. Continuaremos presentes en las calles, anticipándonos a las diferentes situaciones que se puedan presentar", sostuvo el uniformado.

En los procedimientos realizados durante la jornada también fueron capturadas 46 personas por diferentes delitos y se produjo la incautación de un arma de fuego.