Amor y Amistad mueve el comercio en Bogotá: estos son los sectores que esperan aumentar sus ventas

El comercio en Bogotá se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento del segundo semestre por la celebración de Amor y Amistad. Restaurantes, entretenimiento, flores, productos de belleza y otros sectores esperan un aumento en sus ventas, mientras establecimientos comerciales se suman a una nueva edición de Bogotá Despierta.

Eugenia Zarama, subdirectora de Fenalco Bogotá, explicó en El Radar que las expectativas del comercio son positivas y que esta fecha se ha convertido en un importante dinamizador de diferentes actividades económicas.

De acuerdo con las proyecciones compartidas por Fenalco, los restaurantes serían uno de los sectores con mayor crecimiento durante este fin de semana, con un incremento aproximado del 16% en ventas frente al mismo periodo del año anterior.

A este segmento le siguen los establecimientos dedicados a víveres, licores y abarrotes, que tendrían un crecimiento cercano al 15%. El entretenimiento también ha ganado protagonismo y se proyecta un aumento del 11%, mientras que los productos cosméticos y de cuidado personal tendrían un incremento del 9%.



“Son muchos los sectores que se dinamizan gracias al Día del Amor y la Amistad”, señaló Zarama durante la entrevista.

Amor y Amistad Magnific

Las flores y los nuevos regalos para Amor y Amistad

Aunque las flores continúan siendo uno de los regalos tradicionales para esta celebración, las opciones que buscan los consumidores se han ampliado con el paso de los años.

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Zarama destacó que las flores tuvieron en 2025 un crecimiento mensual cercano al 32%, convirtiéndose en uno de los sectores con mayor movimiento durante el segundo semestre.

También mencionó otros productos que suelen tener una alta demanda durante estas fechas, como chocolates, joyas, vestuario, artículos de belleza y cuidado personal.

Sin embargo, una de las transformaciones más evidentes está relacionada con el entretenimiento. Según la representante gremial, actualmente regalar entradas para conciertos, obras de teatro o espectáculos hace parte de las alternativas que han tomado fuerza.

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“Antes no regalaban una boleta para un concierto, hoy sí. Boletas para teatros, hoy sí”, explicó.

Bogotá Despierta busca extender la jornada comercial

La celebración también estará acompañada por una nueva edición de Bogotá Despierta, iniciativa de Fenalco Bogotá y Cundinamarca que invita a los establecimientos comerciales a ampliar sus horarios y ofrecer diferentes actividades para atraer consumidores.

La convocatoria está dirigida a comercios y empresas de distintos tamaños, desde grandes establecimientos hasta medianos negocios y emprendedores.

Zarama aseguró que existe optimismo entre los comerciantes frente al comportamiento del consumo durante este fin de semana y anticipó un buen movimiento en los establecimientos.

“Estamos seguros que va a haber un buen ticket de consumo también para este fin de semana”, afirmó.

Según Fenalco, cerca del 70% de los establecimientos de comercio se vinculan a la celebración mediante decoración, promociones, descuentos y diferentes experiencias para sus clientes.

Las experiencias ganan espacio entre los consumidores

Más allá de comprar un producto, los consumidores están buscando actividades que les permitan convertir la celebración en una experiencia. Esa tendencia, según Zarama, ha llevado a los comerciantes a transformar sus propuestas.

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Entre las alternativas mencionadas están los spas en pareja o en familia, los restaurantes que ofrecen experiencias alrededor de la preparación de los platos, los shows en vivo, la música, el teatro y los espectáculos de stand-up comedy.

“La experiencia, a veces ya ni siquiera es el producto o la calidad o el precio, es la experiencia por lo que están pagando los consumidores”, explicó la subdirectora de Fenalco Bogotá.

La celebración, además, ya no está limitada a las parejas. La representante gremial señaló que Amor y Amistad también se ha convertido en una oportunidad para reunirse con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

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En ese contexto, el tradicional juego del amigo secreto continúa teniendo presencia, especialmente en las oficinas, y también genera movimiento en restaurantes y establecimientos comerciales durante septiembre.

Ante el aumento de la demanda, Fenalco recomendó a quienes todavía buscan un restaurante revisar con anticipación la disponibilidad y los horarios de los establecimientos.

Zarama recordó que algunos restaurantes y centros comerciales tendrán horarios extendidos durante la jornada, por lo que invitó a los consumidores a consultar las páginas web y redes sociales de cada lugar antes de desplazarse.

“Bogotá tiene una gran ventaja y es la cantidad de oferta que tiene en todos los sectores económicos”, sostuvo.

La celebración de Amor y Amistad, según Fenalco, mantiene su capacidad para movilizar el consumo y sumar nuevas alternativas con el paso de los años. Para este fin de semana, el comercio espera aprovechar la jornada para atraer clientes y ofrecer opciones que van desde los regalos tradicionales hasta experiencias pensadas para diferentes públicos.