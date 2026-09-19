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El Bulevar del Río en Cali le apuesta al Amor y la Amistad para iniciar su recuperación económica

Por otra parte, en el sur de Cali, se realiza la iniciativa 'Unidos Por el Pacifico', para apoyar a comerciantes del Petronio Álvarez, que fue cancelado por el terremoto.

Bulevar del Río en Cali.
Tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Cali sigue apostándole a la reactivación económica y este fin de semana de celebración de Amor y Amistad, se tienen programadas varias actividades que buscan apoyar a comerciantes y emprendedores de la ciudad que resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La primera de ellas es el 'Borondo por Cali' una iniciativa que se desarrolla en el Bulevar del Río, donde más de 80 emprendedoras además de decenas de negocios ancla, entre ellos restaurantes y bares, buscan retomar su normalidad y recuperar la confianza de la ciudadanía tras la emergencia.

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"Hoy vamos a apelar a la solidaridad de todo el país, pero no para que nos donen o nos regalen únicamente, lo que queremos es que si nos van a regalar algo que sea de su tiempo, que vengan a Cali, que se queden en nuestros hoteles, que visiten nuestros barrios, que conozcan nuestra comida, que conozcan nuestra gastronomía", señaló Andrés Lozano, fundador de Jacaranda y representante de los comerciantes del Bulevar.

Por otra parte, en la cancha del barrio el Guabal, al sur de Cali, se realiza la iniciativa 'Unidos Por el Pacifico', que durante todo el fin de semana será el espacio para que los artesanos, comerciantes y vendedores que iban a participar del Festival Petronio Álvarez, (que tuvo que posponerse por el terremoto), tengan una oportunidad de generar ingresos.

"Les pedimos que nos visiten, que nos compren, que vengan a los establecimientos, que vengan al Bulevar, que vayan a la calle El Sabor, que vayan a San Antonio, que vayan al Barrio Obrero, que se adentren en los barrios y conozcan nuestra cultura, pero sobre todo que nos abracen y nos rodeen", finalizó Lozano.

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