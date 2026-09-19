Regalos tecnológicos para Amor y Amistad: las mejores opciones para sorprender a su pareja

Este sábado 19 de septiembre se celebra Amor y Amistad, una fecha en la que amigos, familiares y parejas buscan compartir y tener un detalle con las personas cercanas. Flores, chocolates y peluches suelen estar entre las opciones habituales, pero la tecnología también se ha convertido en una alternativa para quienes buscan un regalo relacionado con las rutinas y gustos de quien lo recibe.

De acuerdo con Xiaomi, elegir un detalle no depende únicamente del producto, sino de identificar aquello que le interesa a la otra persona. Por eso, la compañía propone varias opciones de dispositivos que pueden ajustarse a diferentes actividades y preferencias.

¿Qué gadgets se pueden regalar en Amor y Amistad?

Para quienes disfrutan conservar recuerdos, las cámaras instantáneas pueden ser una alternativa. También están las impresoras portátiles, que permiten convertir en fotografías físicas algunas de las imágenes almacenadas en el celular.



Entre las opciones mencionadas por Xiaomi está la Xiaomi Portable Photo Printer 1S, pensada para imprimir fotografías tomadas desde un teléfono. Este tipo de dispositivo puede ser una alternativa para quienes acostumbran guardar recuerdos de viajes, reuniones o momentos compartidos.

Xiaomi Portable Photo Printer 1s Xiaomi

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Para las personas interesadas en el autocuidado, otro de los regalos recomendados es el Xiaomi High-speed Ionic Hair Dryer. Se trata de un secador iónico ultraligero que, de acuerdo con la compañía, está diseñado para proteger la fibra capilar y reducir el tiempo de las rutinas de cuidado del cabello.

¿Qué regalar a quienes disfrutan de la música o el deporte?

Los parlantes también aparecen entre las opciones para Amor y Amistad. Pueden utilizarse durante reuniones, fiestas, jornadas de ejercicio o simplemente para escuchar música en diferentes espacios.

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Xiaomi menciona el Speaker Mini como una alternativa por su tamaño compacto y precio. En este caso, el dispositivo puede estar dirigido a quienes suelen escuchar música o necesitan un equipo que puedan transportar con facilidad.

Otra opción son los relojes inteligentes, una categoría en la que participan marcas como Xiaomi, Huawei y Samsung. Estos dispositivos pueden utilizarse para hacer seguimiento de actividades deportivas y consultar diferentes indicadores relacionados con el bienestar, además de funciones vinculadas con el sueño.

Xiaomi Smart Kettle 2 Pro Cortesía Xiaomi

La elección también puede depender de las actividades habituales de la persona. Para alguien que disfruta pasar tiempo en casa y preparar bebidas calientes, Xiaomi recomienda la Smart Kettle 2 Pro, una opción relacionada con la preparación de té o café.

¿Cómo elegir un regalo tecnológico para Amor y Amistad?

Más allá de escoger un dispositivo por sus características, la recomendación de Xiaomi apunta a identificar los gustos, rutinas y pasiones de la persona que recibirá el regalo.

Así, una cámara o una impresora puede estar relacionada con alguien que disfruta conservar fotografías; un parlante, con quien suele reunirse con amigos; un reloj, con una persona interesada en la actividad física, y un dispositivo para preparar bebidas, con alguien que disfruta permanecer en casa.

De esta manera, la tecnología puede convertirse en una alternativa para esta fecha, siempre que el dispositivo elegido tenga relación con las actividades y preferencias de quien recibirá el detalle.