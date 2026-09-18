Semana de la IA en Medellín: quiénes pueden participar, qué aprenderán y cómo separar cupo

La inteligencia artificial cada vez tiene más presencia en las actividades profesionales, empresariales y educativas, y Medellín se prepara para convertirse en escenario de una jornada dedicada precisamente a conocer sus aplicaciones y posibilidades.

Se trata de la primera Semana de la Inteligencia Artificial, una iniciativa de INMERXIA que se realizará entre el 9 y el 13 de noviembre en diferentes escenarios de Medellín y que espera reunir a más de 7.000 asistentes durante cinco días de programación.

El encuentro tendrá conferencias, talleres prácticos, capacitaciones y espacios de networking y negocios, con contenidos dirigidos tanto a personas que apenas están comenzando a utilizar estas herramientas como a quienes ya tienen conocimientos especializados.

¿Quiénes pueden participar y cómo separar un cupo?

La convocatoria está dirigida a diferentes públicos, entre ellos empresarios, emprendedores, líderes empresariales, profesionales, desarrolladores, expertos en inteligencia artificial, docentes, mentores, conferencistas, estudiantes, periodistas, creadores de contenido, influencers de tecnología y jóvenes.

Algunos de los espacios tendrán aforo limitado, por lo que las inscripciones ya están abiertas para quienes quieran participar y separar su cupo a través de la página oficial del evento .

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La organización también habilitó una etapa de preventa que contempla un 20 % de descuento por tiempo limitado, con el propósito de facilitar el acceso a la formación especializada.

¿Qué podrán aprender los asistentes?

Uno de los elementos centrales de la programación será que los contenidos estarán organizados para diferentes niveles de conocimiento.

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Quienes se encuentren en una etapa inicial podrán aprender a configurar y estructurar consultas efectivas en modelos como ChatGPT.

Para quienes tengan un nivel intermedio, las sesiones estarán enfocadas en la automatización de tareas y la productividad empresarial, mientras que el segmento especializado abordará temas como las arquitecturas RAG, el desarrollo de agentes multimodales, el gobierno de datos y el despliegue de sistemas inteligentes interconectados.

De esta manera, la programación busca que cada asistente pueda encontrar contenidos relacionados con su nivel de conocimiento y con las aplicaciones de la inteligencia artificial en su actividad profesional, empresa o sector.

Cinco días de actividades en diferentes escenarios de Medellín

La programación comenzará con el lanzamiento oficial de INMERXIA Talks en el Planetario de Medellín, donde habrá podcasts en vivo, una charla sobre diferentes temas relacionados con IA, networking y un espacio de encuentro para los asistentes.

La jornada también incluirá dos proyecciones en el domo: una dedicada a las ciudades inteligentes y otra relacionada con la importancia de crear una Semana Mundial de la Inteligencia Artificial.

Posteriormente, las actividades continuarán en la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje (C4TA), en San Javier, donde se ofrecerán más de 18 cursos y capacitaciones.

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El tercer día estará dedicado a estudiantes de 10°, 11° y 12°, con actividades enfocadas en el futuro académico y laboral y en el uso responsable de la inteligencia artificial.

Los dos últimos días se realizarán en el nuevo Centro de Eventos Forum UPB, con la participación de empresarios, académicos y líderes de innovación en conferencias, masterclasses, ferias y espacios de relacionamiento y negocios.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Desarrollo Económico, Ruta N, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Innovación Digital, universidades y empresas del sector privado.

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Además de las actividades de formación, la agenda contará con expertos nacionales e internacionales y líderes empresariales que compartirán experiencias sobre la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes sectores.

Daniel Saldarriaga, cofundador de INMERXIA, explica que entre las figuras internacionales confirmadas destaca Jon Hernández de España, referente en la divulgación de inteligencia artificial en el mundo hispanohablante, quien liderará sesiones orientadas a la adopción práctica y ética de estas soluciones. Además, contará con la participación de reconocidos líderes empresariales y expertos en IA, como David Rodríguez, cofundador de IA University; Gabriel Alzate, cofundador de Gat Digital; Santiago Naranjo, CRO de VTEX; Mateo Folador, CEO de Hola Amigo; y Giovanni Stella, fundador de IA con CANAS y exgerente de Google para Colombia.