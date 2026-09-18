Android despliega su versión número 17 ¿A cuáles celulares llegará?

Google inició el despliegue de Android 17 en junio de 2026, después de presentar oficialmente el sistema operativo el 12 de mayo durante ‘The Android Show’. La actualización comenzó en los teléfonos Pixel y ahora avanza hacia equipos de otros fabricantes, con calendarios que pueden extenderse hasta la primera mitad de 2027.

La llegada de Android 17 no ocurre al mismo tiempo para todas las marcas. Samsung, Xiaomi, Motorola y Honor deben adaptar el sistema a sus propias capas de personalización, por lo que cada compañía maneja sus programas beta, dispositivos compatibles y fechas de actualización.

El primer grupo de celulares en recibir la nueva versión fue el de Google. En el caso de los Pixel, el corte de compatibilidad parte del Pixel 6, por lo que los modelos posteriores de esa generación forman parte de los equipos contemplados en el despliegue.

Celulares Google Pixel recibirán Android 17

La actualización está disponible para una amplia lista de dispositivos Pixel. Entre los modelos compatibles aparecen:



Pixel 6 y Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro y Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8, Pixel 8 Pro y Pixel 8a

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold y Pixel 9a

Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel Foto: AFP

Después de los equipos de Google, los demás fabricantes comenzaron a preparar sus versiones del sistema operativo. En estos casos, Android 17 llega acompañado de interfaces propias como One UI, HyperOS y MagicOS, dependiendo de la marca.

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¿Samsung, Xiaomi, Motorola y Honor recibirán Android 17?

Samsung comenzó a llevar One UI 9 basada en Android 17 a los Galaxy S26. La compañía había desarrollado previamente varias versiones beta antes de iniciar el despliegue estable.

Los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra hacen parte de la primera etapa. Además, el Galaxy S26 FE y el Galaxy A18 llegaron al mercado con One UI 9 preinstalado.

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Samsung Galaxy S26 redefine el celular con inteligencia artificial Samsung

La nueva versión también incorpora funciones de Galaxy AI, entre ellas My FanCam, nuevas tarjetas para Now Brief y herramientas relacionadas con la traducción y la gestión del dispositivo.

En Xiaomi, la adaptación llega mediante HyperOS 4, cuya beta global comenzó con el Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 y Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Una segunda tanda contempla al Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi Colombia

Motorola, por su parte, confirmó equipos de las familias Moto G que recibirán Android 17. Entre ellos están el Moto G 2026, Moto G Play 2026, Moto G Power 2026, Moto G Stylus 2026, Moto G 2025, Moto G Power 2025 y Moto G Stylus 2025, además de los Moto G87, G86, G86 Power, G77, G77 Power, G67, G57, G57 Power, G47, G37 y G37 Power.

Honor también inició la beta cerrada de MagicOS 11, basada en Android 17. La primera lista incluye 15 dispositivos, entre ellos los Honor Magic V6, Magic V5, Magic 8 Pro, Magic 8, Magic 7 Pro y Magic 7, además de otros modelos de las familias Magic, WIN y 600.

HONOR 200 llegó a Colombia

¿Cómo actualizar un celular a Android 17?

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La actualización de Android se realiza normalmente desde el menú de configuración del teléfono. Cuando el fabricante libera la nueva versión para un modelo compatible, el usuario puede recibir una notificación o comprobar manualmente si el archivo ya está disponible.

Antes de instalarla, es recomendable tener el teléfono conectado a una red Wi-Fi, contar con suficiente espacio de almacenamiento y mantener un nivel de batería adecuado o conectar el equipo al cargador. También es conveniente realizar una copia de seguridad de la información importante.

El procedimiento cambia de acuerdo con la marca y la capa de personalización:



Google Pixel: entre a Ajustes > Sistema > Actualización del sistema y seleccione la opción para buscar actualizaciones.

entre a y seleccione la opción para buscar actualizaciones. Samsung: ingrese a Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar .

ingrese a . Xiaomi, Redmi y POCO: vaya a Ajustes > Sobre el teléfono , toque el logo de HyperOS y seleccione Buscar actualizaciones .

vaya a , toque el logo de HyperOS y seleccione . Motorola: entre a Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema .

entre a . OPPO, OnePlus y Realme: en equipos que utilizan ColorOS, OxygenOS o Realme UI, ingrese a Ajustes > Información del dispositivo, toque la tarjeta superior donde aparece la información del sistema operativo y seleccione Buscar actualizaciones.

Si Android 17 todavía no aparece, esto no necesariamente significa que el teléfono no sea compatible. Los fabricantes realizan los despliegues de manera progresiva y la disponibilidad puede depender del modelo, el país, el operador y la etapa de distribución.

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En el caso de las versiones beta, el procedimiento puede ser diferente y requiere inscribirse previamente en el programa de pruebas correspondiente. Para la mayoría de usuarios, la opción recomendada es esperar a que la actualización estable de Android 17 aparezca directamente en el apartado de actualizaciones del dispositivo.

El despliegue continuará durante los próximos meses y algunas marcas extenderán la llegada de Android 17 hasta 2027, por lo que las listas de equipos y las fechas pueden ampliarse a medida que avance el proceso.