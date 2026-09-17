Los errores más comunes al usar audífonos y cómo evitarlos al escuchar música y llamadas

Los audífonos inalámbricos hacen parte de la rutina de muchas personas. Se utilizan durante los desplazamientos, jornadas de trabajo, clases virtuales, llamadas, viajes o simplemente para escuchar música y contenido. Sin embargo, la manera en que se usan puede marcar una diferencia en la experiencia de audio y llevar a cometer algunos errores frecuentes.

Uno de los principales problemas aparece cuando se intenta compensar el ruido del entorno aumentando el volumen. En lugares concurridos, durante un viaje o mientras se transita por zonas con mucho ruido, subir la intensidad del sonido puede parecer una solución sencilla para escuchar con mayor claridad. No obstante, existen tecnologías que permiten reducir la interferencia del ambiente sin depender únicamente del volumen.

La cancelación de ruido es una de las funciones que ha ganado espacio en los audífonos inalámbricos, especialmente entre quienes pasan varias horas utilizando estos dispositivos. Su objetivo es disminuir la presencia de sonidos externos y facilitar la reproducción de música, llamadas o contenido en diferentes ambientes.

Por ejemplo, los WH-1000XM4C de Sony incorporan cancelación de ruido y un ecualizador de 10 bandas que permite modificar diferentes aspectos del sonido. La función puede resultar útil en escenarios como desplazamientos, viajes, trabajo remoto o estudio, donde las condiciones acústicas cambian constantemente.



No ajustar el sonido según lo que escucha

Otro error consiste en utilizar siempre la misma configuración de audio, independientemente del contenido. Una llamada, una clase virtual, un podcast y una canción no necesariamente requieren la misma experiencia sonora.

Las herramientas de personalización permiten adaptar el sonido a las preferencias de cada persona. En el caso de los WH-1000XM4C, el ecualizador de 10 bandas ofrece distintas posibilidades para realizar estos ajustes y modificar la reproducción de acuerdo con los gustos del usuario.

Publicidad

El diseño también suele tener un peso importante al momento de comprar audífonos, pero no debería ser el único aspecto que se tenga en cuenta. Antes de escoger un modelo, conviene pensar en las actividades para las que será utilizado y en el tiempo que permanecerá puesto.

La autonomía, la comodidad, la conectividad, las funciones para llamadas y la posibilidad de transportarlos fácilmente pueden ser relevantes para quienes los utilizan durante el trabajo o el estudio.

Dentro de esta categoría, los WH-CH730N cuentan con cancelación de ruido, un diseño liviano y plegable y una autonomía de hasta 50 horas de reproducción con dicha función activada. También incluyen herramientas orientadas a mejorar la experiencia durante las llamadas.

Publicidad

Los audífonos dejaron de ser dispositivos destinados exclusivamente a escuchar música. Las reuniones virtuales, llamadas laborales y clases hacen que la calidad de comunicación también sea un factor que algunos usuarios tienen en cuenta.

Los WH-CH530, por ejemplo, ofrecen hasta 55 horas de batería, carga rápida y reducción de ruido mediante inteligencia artificial para favorecer la claridad durante las llamadas. También cuentan con opciones de conectividad para diferentes usos cotidianos.

Ana Rodríguez, gerente de Marketing para Audífonos de Sony Latinoamérica, señaló que las necesidades de los usuarios han cambiado y que el audio actualmente está relacionado con diferentes actividades del día.

“La experiencia de escuchar audio actualmente va mucho más allá de la reproducción de música. Los usuarios buscan equipos que puedan adaptarse a diferentes momentos del día, con herramientas que les permitan personalizar el sonido, facilitar las llamadas y conectarse con distintos dispositivos”, comentó.

Más allá de las características particulares de cada modelo, conocer las funciones disponibles y elegir un equipo de acuerdo con el uso previsto puede ayudar a aprovechar mejor los audífonos. La oferta actual incluye alternativas con diferentes niveles de autonomía, conectividad, personalización del sonido, cancelación de ruido y herramientas para llamadas.