Cuidado con las falsas ofertas: su dinero podría terminar convertido en dólares digitales

Una compra por internet puede parecer completamente normal: encuentra una oferta, realiza una transferencia, guarda el comprobante y espera recibir el producto. Sin embargo, detrás de algunas aparentes gangas puede esconderse una modalidad de fraude en la que el dinero de la víctima termina convertido en criptomonedas, sin que esta tenga conocimiento de la operación.

Se trata de la llamada triangulación de las tres cuentas, una modalidad que, según un informe financiero de la fintech Vurelo, especializada en el sector cripto, habría aumentado 15 % en Colombia durante 2026.

El mecanismo puede involucrar a una persona que cree estar pagando por un producto o servicio, una cuenta que recibe los recursos y un tercero que finalmente obtiene los activos digitales.

¿Cómo funciona esta modalidad?

La víctima encuentra una supuesta oferta y realiza el pago desde su banco. El dinero, sin embargo, puede terminar en la cuenta de otro usuario de una plataforma de criptoactivos.

Camilo Suárez, CEO de Vurelo, explicó que el delincuente busca que esos pesos colombianos sean convertidos en USDT, un activo digital diseñado para mantener un valor cercano al dólar estadounidense. Posteriormente, las criptomonedas son enviadas a otra billetera digital.

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Así, quien realizó una compra termina financiando, sin saberlo, una operación con criptoactivos.

De acuerdo con la fintech, para estas operaciones también pueden utilizarse cuentas abiertas con datos de terceros, cuentas a las que se accedió sin autorización o cuentas prestadas a cambio de una comisión.

Falsas páginas para pagar impuestos

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El engaño también puede comenzar con una página que imita el portal de una entidad pública. La víctima cree que está pagando un impuesto o una obligación, realiza la transferencia y recibe un comprobante falso.

Por eso, después de efectuar este tipo de pagos, es importante ingresar directamente al portal oficial de la entidad y comprobar que el dinero haya sido aplicado correctamente.

Suárez enfatizó que esto no representa una falla de PSE. Sin embargo, señaló que la fintech ha identificado intentos de esta modalidad a través de canales digitales. Una transferencia confirmada por el banco demuestra que el dinero fue enviado, pero no garantiza que el vendedor, la oferta o el cobro sean legítimos.

¿Cómo proteger el dinero?

Antes de realizar una transferencia, verifique que la página sea realmente la oficial. También revise el nombre del destinatario y el concepto del pago.

En Bre-B, es importante comprobar el nombre del receptor antes de confirmar la operación. Si los datos no corresponden con la persona o empresa a la que pretende pagar, detenga la transferencia y comuníquese mediante un canal verificado.

Quienes venden USDT también deben tomar precauciones. No basta con recibir una captura de pantalla: el abono debe comprobarse directamente en el banco o plataforma.

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Si quien compra, quien paga y quien solicita recibir los activos son personas diferentes, es recomendable verificar la operación antes de entregar las criptomonedas.

¿Qué hacer si recibe dinero que no reconoce?

Si aparece un abono inesperado en su cuenta, no lo gaste ni lo transfiera por instrucciones de un desconocido. Comuníquese con el banco o la plataforma por sus canales oficiales y deje constancia de lo ocurrido.

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Además, conserve extractos, chats, anuncios y comprobantes, junto con referencias como el código CUS de PSE o los datos de la operación de Bre-B.

Si hubo una transacción con USDT, guarde también el identificador de la operación, la red utilizada y la dirección de la billetera involucrada.

Finalmente, si existen indicios de delito, presente la denuncia ante las autoridades y entregue todas las pruebas disponibles. También desconfíe de quienes prometan recuperar su dinero a cambio de anticipos o información de seguridad.