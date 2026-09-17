Siri AI ya habla español: así puede instalarlo sin esperar hasta octubre.

La llegada de iOS 27 trajo finalmente la nueva generación de Siri AI a los iPhone compatibles, pero para millones de usuarios pesa la limitación de que las nuevas funciones del asistente fueron estrenadas únicamente en inglés.

Eso empezó a cambiar apenas dos días después del lanzamiento público del sistema. El 16 de septiembre, Apple liberó iOS 27.2 beta 1 para desarrolladores, una versión de prueba en la que Siri AI incorpora varios idiomas, entre ellos español, francés, portugués, japonés y coreano.

¿Qué necesita para probar Siri AI en español?

Para probar el asistente en español necesita como mínimo un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, todos los modelos de la familia iPhone 16 y generaciones posteriores. Un iPhone 15 estándar, por ejemplo, puede instalar iOS 27, pero no ejecutar estas funciones avanzadas.

Ahora, es importante aclarar que la versión disponible actualmente es una beta para desarrolladores. Antes, era necesario pagar una membresía de US$99 para poder acceder al programa Apple Developer. Sin embargo, ahora es posible registrarse gratuitamente como desarrollador utilizando únicamente su cuenta de Apple.



¿Cómo instalar iOS 27.2 beta y activar Siri AI en español?

Antes de comenzar, siempre es recomendable realizar una copia de seguridad completa de su teléfono, preferiblemente también en un computador si contiene información importante.

Después, el procedimiento es el siguiente:



Ingrese a developer.apple.com/register e inicie sesión con la misma cuenta de Apple utilizada en el iPhone. Acepte el acuerdo de Apple Developer para completar el registro gratuito. En el teléfono vaya a Configuración > General > Actualización de software > Actualizaciones beta. Seleccione iOS 27 Developer Beta. Regrese a la pantalla anterior, deslice hacia abajo para actualizar el menú y espere a que aparezca iOS 27.2 beta para descargarla e instalarla. Una vez actualizado, vaya a Configuración > Siri > Idioma y seleccione español.



Si la opción no aparece inmediatamente, puede cerrar Configuración y volver a entrar o reiniciar el equipo para forzar una actualización del menú.

Siri AI ya habla español: así puede instalarlo sin esperar hasta octubre.

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Antes de instalar tenga en cuenta esto

Una beta no es una actualización convencional, sino que se trata de software todavía en pruebas y puede presentar mayor consumo de batería, calentamiento, errores gráficos, cierres inesperados o incompatibilidad temporal con determinadas aplicaciones.

Por esa razón, la marca de la manzana siempre recomienda realizar un respaldo antes de instalarla en caso de que ocurra algún error.

Además, desactivar Actualizaciones beta en su celular no devuelve el teléfono automáticamente a como estaba antes. Hacerlo únicamente evita recibir futuras versiones de prueba.

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Si usted quiere regresar inmediatamente a la versión pública y estable disponible, deberá borrar y restaurar el iPhone desde un computador. Además, es muy importante saber que una copia de seguridad realizada mientras se utiliza una versión beta puede no restaurarse correctamente al regresar a una versión anterior del sistema.

La alternativa más sencilla es desactivar las betas y esperar hasta que Apple publique una versión estable igual o posterior a la instalada. En ese momento podrá actualizar normalmente sin necesidad de borrar el dispositivo.

¿Qué cambia con Siri AI y por qué importa tenerlo en español?

Siri AI busca ser mucho más que el asistente tradicional de comandos simples que se introdujo en 2011 con el iPhone 4S. La nueva versión puede entender mejor preguntas encadenadas, interpretar lo que aparece en pantalla y usar contexto personal para ayudar con tareas dentro de distintas aplicaciones, como encontrar información, resumir contenido o ejecutar acciones sin tener que abrir cada app manualmente.

Tenerlo en español marca una diferencia importante porque permite hablarle de forma más natural, sin cambiar el idioma del teléfono ni adaptar la forma de expresarse al inglés. También mejora la utilidad de funciones que dependen del contexto personal, mensajes, correos o contenido escrito en el idioma que el usuario utiliza todos los días.