iOS 27 ya está aquí: así puede instalarlo y evitar problemas después de actualizar

Apple comenzó este lunes 14 de septiembre el despliegue oficial de iOS 27, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, luego de varios meses de pruebas. Esta nueva versión trae desde mejoras de rendimiento hasta la nueva generación de Siri AI en los dispositivos compatibles.

Sin embargo, antes de pulsar el botón para descargar, hay algunas tareas que puede hacer para reducir esperas y evitar sustos con el consumo de batería o la temperatura del teléfono durante las primeras horas.

Antes de instalar iOS 27 conviene revisar la versión anterior

Apple incluyó en iOS 26.6 una optimización específica para el índice de Spotlight para preparar los dispositivos de cara a iOS 27.

Spotlight es el sistema que permite al iPhone localizar rápidamente aplicaciones, fotografías, mensajes, correos y otra información almacenada en el equipo. Cuando llega una actualización importante, parte de ese contenido tiene que volver a organizarse e indexarse en segundo plano.



Aunque tener instalada una versión reciente de iOS 26 no es un requisito obligatorio para pasar a iOS 27, sí puede adelantar parte de ese trabajo antes del cambio de sistema.

También es recomendable realizar una copia de seguridad, comprobar que haya suficiente almacenamiento disponible y mantener el teléfono conectado a Wi-Fi y al cargador durante la instalación.

Publicidad

¿Es normal que el iPhone se caliente después de actualizar?

Después de una actualización, algunas tareas continúan ejecutándose en segundo plano, lo que puede reducir temporalmente la duración de la batería y aumentar la temperatura del dispositivo durante varios días. De hecho, la propia compañía recuerda a sus usuarios con frecuencia que una actualización importante es una de las situaciones en las que el iPhone puede sentirse más caliente de lo habitual.

Eso puede coincidir con procesos como la indexación de fotografías, mensajes, archivos y otros contenidos. En modelos compatibles con Apple Intelligence también pueden descargarse y prepararse recursos adicionales.

Por eso, una caída temporal de autonomía o un poco más de calentamiento justo después de instalar iOS 27 no significa que su batería se haya dañado. Es recomendable esperar unos días antes de evaluar nuevamente su comportamiento.

Durante la indexación, el dispositivo puede presentar pérdida de rendimiento y calentarse más de lo normal.

Publicidad

¿Cómo descargar iOS 27?

El proceso puede realizarse directamente desde su celular, ingresando a Ajustes > General > Actualización de software. Cuando iOS 27 aparezca disponible, bastará con seleccionar la opción para descargar e instalar y seguir las instrucciones en pantalla.

La actualización está disponible desde este 14 de septiembre y tiene un peso aproximado de 15 GB que variará dependiendo del modelo de su teléfono.

¿Por qué aparece iOS 26.7 en lugar de iOS 27?

Algunos usuarios que intentaron actualizar este lunes se encontraron primero con iOS 26.7 en lugar de iOS 27, algo que ha generado confusión durante las primeras horas del lanzamiento.

Ajá @Apple que pasó ahí ? Jajajajaja pic.twitter.com/DRXMP1TdH4 — Sergio Rangel Supelano (@SergioARangelS) September 14, 2026

Apple liberó ambas versiones al mismo tiempo; iOS 26.7 funciona como una actualización de seguridad para quienes todavía no quieran pasar a iOS 27, mientras que la nueva versión puede aparecer como una opción adicional dentro de la misma pantalla de actualización.

También hay reportes de usuarios que aseguran que, al intentar instalar iOS 27, el sistema los redirige nuevamente a iOS 26.7. Por el momento, la compañía aún no se ha pronunciado al respecto, así que conviene revisar si la nueva versión aparece más abajo antes de asumir que el teléfono no permite actualizar.

Así puede solucionar el Bug de iOS 27 😳 pic.twitter.com/MxGbaDl4J0 — iManu Mx (@iManuMX) September 14, 2026

¿Qué iPhone pueden instalar iOS 27?

El modelo más antiguo que permanece dentro de la lista es el iPhone 11. También pueden actualizarse las familias iPhone 12, 13, 14, 15, 16 y 17, además del iPhone Air y los iPhone SE de segunda generación en adelante. Los nuevos iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e iPhone Duo llegan con el sistema instalado de fábrica.

Los iPhone XR, XS y XS Max, junto con iPhone X, iPhone 8 y generaciones anteriores, no reciben iOS 27.

Publicidad

¿Qué novedades trae iOS 27?

La principal es Siri AI, una nueva versión del asistente capaz de comprender mejor conversaciones, interpretar información visible en pantalla y utilizar contexto personal para ejecutar acciones entre diferentes aplicaciones. La idea es que Siri sea capaz de responder solicitudes más complejas sin que el usuario tenga que ir abriendo cada app por separado. Sin embargo, inicialmente estará disponible únicamente en inglés, ya que el español llegará en octubre.

También hay cambios visibles en la interfaz. Liquid Glass recibe nuevas opciones de personalización y ajustes para mejorar la legibilidad, mientras que aplicaciones como Mapas y Hogar incorporan funciones adicionales para navegación, dispositivos conectados y automatizaciones. También se reforzó algunas herramientas de seguridad y protección para menores.

Desde los AirPods Pro de segunda generación en adelante, algunos audífonos recibirán un ecualidor personalizado y nuevas funciones inteligentes, mientras que GymKit llega directamente al iPhone para ampliar el seguimiento de entrenamientos y la conexión con equipos de ejercicio. A esto se suman ajustes de rendimiento, estabilidad y otros cambios menores repartidos por todo el sistema.