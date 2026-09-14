¿Por qué el iPhone 17 no bajó? Apple hizo inesperado movimiento tras la presentación del iPhone 18

Septiembre suele ser un buen momento para quienes quieren comprar un iPhone sin necesidad de tener el último modelo, generalmente más costoso. Cuando Apple presenta una nueva generación, algunos de los teléfonos anteriores permanecen en el catálogo y tradicionalmente aparecen nuevas oportunidades para conseguirlos a un precio menor. Con la presentación de los iPhone 18 Pro, Pro Max y el nuevo iPhone Duo se esperaba que se repitiera la misma estrategia.

Sin embargo, quienes estaban esperando el evento para buscar un iPhone 17 deberían revisar nuevamente los valores antes de tomar una decisión.

Apple cambió una tradición de varios años

Tomando como base las generaciones anteriores, el iPhone 17 habría tenido que bajar alrededor de US$100 —aproximadamente 310 mil pesos al cambio—. En su lugar, en un movimiento sorpresivo, la compañía aumentó su precio de US$799 a US$899 en Estados Unidos, pese a llevar un año en el mercado.

El aumento también abarca al iPhone 17e, que subió de US$599 a US$699, al iPhone Air, que ahora parte de US$1.099, y al iPhone 16, que volvió a costar US$799. En todos estos casos, el incremento en el precio de entrada fue de US$100.



Hay que tener en cuenta que en la presentación del pasado 9 de septiembre no se mostró un iPhone 18 convencional, sino que la nueva generación estuvo concentrada en los modelos Pro y el iPhone Duo, mientras que el sucesor directo del iPhone 17 se espera para comienzos de 2027.

Eso deja al iPhone 17 como el teléfono estándar más reciente de la marca durante varios meses más.

Publicidad

¿Por qué están aumentando los precios?

Uno de los factores detrás de los ajustes está en el mercado de componentes. Los precios de memorias y almacenamiento han aumentado por la fuerte demanda generada por la construcción de infraestructura para inteligencia artificial, crisis que está afectando a diferentes fabricantes tecnológicos, incluyendo a Apple.

De hecho, esta sería la segunda vez que la compañía de la manzana se ve obligada a aumentar sus precios este año.

¿También subirá el iPhone 17 en Colombia?

La situación en Colombia aún es incierta, pues no está confirmado un aumento de precio equivalente al de Estados Unidos. Los distribuidores autorizados pueden mantener inventario adquirido con precios anteriores, aplicar promociones propias o modificar los valores en momentos distintos a la tienda estadounidense.

Publicidad

Por eso, un aumento de US$100 en Estados Unidos no debe convertirse directamente a pesos para calcular cuánto subirá en Colombia, pues el comportamiento local dependerá de inventarios, tasa de cambio, impuestos y decisiones de cada distribuidor.

Así, la llegada del iPhone 18 dejó una situación muy distinta a la que estaban acostumbrados algunos clientes de la marca, quienes esperaban un año para actualizar sus dispositivos a un menor precio.