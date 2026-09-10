iPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra: ¿en qué se diferencian los dos gigantes de 2026?

La presentación del iPhone 18 Pro Max vuelve a poner frente a frente a los dos teléfonos que representan buena parte de la pelea por la gama alta en 2026. Del otro lado está el Samsung Galaxy S26 Ultra, presentado a comienzos de año y convertido desde entonces en la principal apuesta de la compañía surcoreana.

Los dos tienen pantallas de 6,9 pulgadas, procesadores de última generación, cámaras avanzadas e inteligencia artificial integrada. Sin embargo, comparar únicamente las cifras de ambos no sería suficiente, pues Apple y Samsung están utilizando hardware similar para resolver de maneras distintas algunas de las tareas que más importan en un celular.

Dos formas diferentes de entender la cámara

El iPhone 18 Pro Max estrena una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable. El lente puede cambiar entre ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0, modificando físicamente cuánta luz recibe el sensor y qué parte de la escena permanece enfocada.

Es decir, Apple está buscando traer algunas características que normalmente se encuentran en una cámara profesional al teléfono.



Samsung toma otro camino, pues su flamante Galaxy S26 Ultra utiliza una cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada por dos teleobjetivos. Uno ofrece zoom óptico de 3x y el segundo llega a 5x, con un modo de calidad óptica de 10x y zoom digital de hasta 100x.

Así, mientras el iPhone pone el énfasis en controlar luz, profundidad y captura profesional, el Galaxy apuesta por ofrecer mayor variedad de distancias y acercamientos.

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Apple Intelligence frente a Galaxy AI

El iPhone 18 Pro Max incorpora el chip A20 Pro y la nueva generación de Siri AI, que busca utilizar información personal y contexto disponible dentro de las aplicaciones para responder y realizar acciones. Además, mantiene buena parte del procesamiento de su información privada dentro del propio teléfono, sin necesidad de enviarla a la nube.

Por su parte, la compañía de Corea del Sur combina Galaxy AI con Gemini y ha puesto más énfasis en ofrecer herramientas visibles para el usuario. Un ejemplo de esto es Photo Assist, que le permite al usuario modificar fotografías mediante instrucciones escritas, mientras que otras funciones están destinadas a las llamadas, las búsquedas y el contenido generado desde el teléfono.

Para un usuario colombiano, hay un dato a tener en cuenta que podría inclinar la balanza hacia un lado u otro, y es que Samsung ya tiene sus funciones principales de IA disponibles en el país, mientras Siri AI llegará inicialmente únicamente en inglés, aunque el soporte en español está planeado a lanzarse más adelante este año.

Los nuevos asistentes personales con IA son una de las caracterísitcas más importantes a la hora de escoger un teléfono en 2026. Imagen generada con ChatGPT

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Mismo tamaño de pantalla, teléfonos muy distintos en la mano

Ambos utilizan paneles de 6,9 pulgadas y de hasta 120 Hz, pero físicamente son bastante diferentes.

Por su parte, el Galaxy S26 Ultra pesa 214 gramos y tiene un grosor de 7,9 milímetros, mientras el teléfono proveniente de California llega a 249 gramos y 8,75 milímetros, por lo que sobre el papel el Samsung es considerablemente más ligero.

Además, este año los surcoreanos estrenaron una Pantalla de Privacidad capaz de reducir la visibilidad del contenido cuando alguien observa el teléfono desde un costado. Puede aplicarse a toda la pantalla o solamente a elementos sensibles como notificaciones y códigos PIN.

Por otro lado, la compañía de Cupertino mantiene su propia apuesta con la pantalla Super Retina XDR, una Dynamic Island más pequeña que generaciones anteriores y un brillo máximo de 3.000 nits en exteriores.

Dos enfoques para la batería

Samsung utiliza una batería de 5.000 mAh y promete hasta 31 horas de reproducción de video, además de alcanzar aproximadamente 75 % de carga en 30 minutos.

Apple rara vez publica la capacidad exacta de la batería de sus teléfonos, pero asegura que el 18 Pro Max puede alcanzar 43 horas de reproducción de video y hasta 29 horas de uso normal. La carga por cable también mejoró y puede llegar al 50 % en aproximadamente 15 minutos con un adaptador de 60 W.

Las cifras no son directamente comparables porque cada fabricante utiliza pruebas diferentes, pero muestran que ambos están atacando el mismo problema desde lugares distintos. Samsung emplea la fuerza bruta de una batería de gran capacidad mientras que Apple se apoya en la integración entre batería, sistema operativo y chip.

iPhone 18 Pro Max vs. Galaxy S26 Ultra: en qué se diferencian los dos gigantes de 2026. Imagen: Apple

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¿Cuál tiene más sentido?

El Galaxy S26 Ultra conserva elementos que lo hacen particular dentro de la gama alta, como el S Pen, el zoom de largo alcance, la Pantalla de Privacidad y una integración más abierta de herramientas de IA.

El iPhone 18 Pro Max concentra sus novedades en apertura variable, batería, rendimiento sostenido con el A20 Pro y una integración más profunda entre hardware, aplicaciones, iOS y Siri AI.

Al final, más que dos teléfonos intentando hacer exactamente lo mismo, son dos maneras diferentes de construir un celular de gama alta en 2026 y dependerá de cada usuario escoger uno por encima del otro.

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Escoja Samsung si busca zoom, le interesan las funciones del S Pen y quiere modificar más aspectos del teléfono. Los Galaxy siempre han sido reconocidos por ser equipos "todoterreno".

Ahora bien, escoja el iPhone si usted prioriza el ecosistema y la comunicación entre sus distintos dispositivos como reloj y audífonos; también si le da importancia al video y a los controles fotográficos. Estos dispositivos son reconocidos por ser los preferidos para generar contenido para redes sociales.