Esta es la ficha técnica de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: se incorpora la nueva Siri AI

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max fueron anunciados este miércoles 9 de septiembre y llegan como una máquina centrada en rendimiento, fotografía y autonomía, además de incorporar mejoras en pantalla, conectividad y capacidades de almacenamiento.
Ambos modelos integran el nuevo procesador Apple A20 Pro, fabricado en 2 nm, y funcionan con iOS 27 y Apple Intelligence. También cuentan con pantalla OLED Super Retina XDR y una tasa de refresco de 120 Hz.
Además de estos dos nuevos dispositivos, Apple también presentó el iPhone Duo, con el que el gigante tecnológico pretende retar a Samsung. Se trata de un teléfono móvil totalmente plegable del tamaño de un pasaporte. No obstante, los usuarios esperaban con ansias los nuevos modelos, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.
Ficha técnica de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max
De acuerdo con la compañía, los nuevos teléfonos parten de US$1.199 y US$1.299 en Estados Unidos. Se prevé que en Colombia lleguen sobre los 7 y 8 millones de pesos. Estas son las especificaciones de cada equipo:
Pantalla y dimensiones
El iPhone 18 Pro incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas, con resolución de 2.622 x 1.206 píxeles y una densidad de 460 ppp. El modelo Pro Max aumenta el tamaño hasta 6,9 pulgadas, con resolución de 2.868 x 1.320 píxeles y la misma densidad de 460 ppp.
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En cuanto a dimensiones, el iPhone 18 Pro mide 150 x 71,9 x 8,8 mm y pesa 211 gramos. El Pro Max alcanza los 163,4 x 78 x 8,8 mm y tiene un peso de 249 gramos.
Sistema de cámaras
Uno de los principales apartados técnicos de los nuevos modelos es el sistema fotográfico trasero. Ambos incorporan una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable, que puede trabajar entre ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 y ƒ/4, además de estabilización óptica de imagen.
La cámara gran angular también es de 48 megapíxeles, con apertura f/2.2, mientras que el teleobjetivo alcanza los 48 megapíxeles y cuenta con estabilización óptica.
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La diferencia entre los dos modelos aparece en el zoom óptico: el iPhone 18 Pro ofrece 4x, mientras que el iPhone 18 Pro Max ofrece 2x.
En el frontal, ambos dispositivos incorporan una cámara de 18 megapíxeles con apertura f/1.9 y Center Stage.
Almacenamiento y batería
El iPhone 18 Pro está disponible con 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. El Pro Max parte también de 256 GB y llega hasta 2 TB.
En autonomía, Apple señala hasta 23 horas de uso normal para el iPhone 18 Pro y hasta 29 horas para el Pro Max. En reproducción de vídeo, las cifras llegan a 34 y 43 horas, respectivamente.
Los dos modelos incorporan carga rápida de 60 W, con capacidad de alcanzar el 50 % de carga en aproximadamente 15 minutos.
🔥 TODAY: $AAPL unveils the NEW iPhone 18 Pro from $1,199 and Pro Max from $1,299 in Black, Silver, Blue and Burgundy.— Coin Bureau (@coinbureau) September 9, 2026
The new FOLDABLE iPhone Duo will start at $2,000, with sales expected as early as October.
The Pro models feature a A20 Pro chip, upgraded on-device AI and a… pic.twitter.com/2cgGw3i5FL
Conectividad y funciones adicionales
En conectividad, los equipos incluyen USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y eSIM. Entre sus funciones adicionales se encuentran Face ID, Isla Dinámica, detección de accidentes, llamadas de emergencia, UWB de segunda generación y el botón de Control de Cámara.
Los dos dispositivos cuentan además con certificación IP68, que ofrece resistencia al agua y al polvo.
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Nueva Siri AI
Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max estrenan la nueva Siri AI; según Apple, ahora aparecerá en forma de icono como una aplicación normal, es más personal y conversacional que la Siri de los modelos anteriores.
Entre lo que se podrá hacer con la nueva Siri AI se encuentran actividades como acceder a mensajes, fotos, correos y otros espacios para atender el contexto personal de los usuarios. Además, podrá ver imágenes en pantalla y entender el contexto sin necesidad de descripción, y se integrará con la cámara para hacer búsquedas visuales.
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Resumen ficha técnica iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max
En conjunto, la ficha técnica muestra dos dispositivos con una plataforma de hardware compartida, pero con diferencias principalmente en tamaño, autonomía, capacidad máxima de almacenamiento y configuración del zoom óptico.