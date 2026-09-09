Cuántos días debe trabajar para comprar el nuevo iPhone 18 si gana el salario mínimo en Colombia

Apple presentó sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dos de los equipos más avanzados de la compañía, pero también más costosos que la generación anterior. Para un trabajador colombiano que recibe el salario mínimo, comprar uno de estos celulares implicaría destinar varios meses completos de ingresos.

En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro de 256 GB parte de US$1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max con la misma capacidad tiene un precio inicial de US$1.299. Se trata de un incremento de US$100 frente a los precios de lanzamiento de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max.

En Colombia todavía no hay un precio oficial para los nuevos modelos. Sin embargo, tomando como referencia el valor que tuvo la generación anterior y la relación entre los precios estadounidenses y colombianos, una primera estimación ubica al iPhone 18 Pro entre $7 millones y $7,6 millones, mientras que el iPhone 18 Pro Max podría costar entre $8 millones y $9 millones.

Foto: Apple.

La pregunta es cuánto tendría que trabajar una persona que gana el salario mínimo en Colombia para poder comprar uno de estos dispositivos.



Para 2026, el salario mínimo mensual en Colombia quedó establecido en $1.750.905. Esto equivale a un salario diario aproximado de $58.363.

Además, los trabajadores que cumplen los requisitos para recibir el auxilio de transporte tienen derecho a $249.095 mensuales, con lo que su ingreso mensual puede llegar a $2 millones.

Publicidad

Sin embargo, para calcular cuántos días de trabajo representan los teléfonos, se toma como referencia el salario mínimo diario de $58.363, sin sumar el auxilio de transporte. Esto permite establecer cuánto del ingreso laboral básico tendría que destinarse para alcanzar el valor del celular.

Cuántos días debe trabajar para comprar el iPhone 18 Pro

Si el precio final del iPhone 18 Pro de 256 GB llegara a ser de $7 millones, un trabajador que gana el mínimo tendría que trabajar aproximadamente 120 días para reunir esa cantidad.

La cuenta es sencilla: $7.000.000 divididos entre $58.363 diarios da cerca de 120 días.

Publicidad

Pero si el equipo termina costando $7,6 millones, como plantea la estimación más alta, la cifra subiría a aproximadamente 130 días de trabajo.

Es decir, el comprador tendría que dedicar el equivalente a entre cuatro y cuatro meses y medio de ingresos laborales diarios para alcanzar el precio del modelo Pro.

¿Casi medio año para comprar el último iPhone?

La situación es todavía más exigente para el modelo de mayor tamaño.

Con una estimación de $8 millones, el iPhone 18 Pro Max representaría alrededor de 137 días de salario mínimo.

Si el precio llega a los $9 millones, serían necesarios aproximadamente 154 días de trabajo.

En otras palabras, una persona que recibe el mínimo tendría que trabajar el equivalente a entre cuatro meses y medio y poco más de cinco meses para reunir el dinero necesario para comprar el modelo más costoso, sin destinar recursos a alimentación, vivienda, transporte, servicios, deudas u otros gastos.



Modelo Precio estimado en Colombia Días de salario mínimo iPhone 18 Pro 256 GB $7.000.000 120 días iPhone 18 Pro 256 GB $7.600.000 130 días iPhone 18 Pro Max 256 GB $8.000.000 137 días iPhone 18 Pro Max 256 GB $9.000.000 154 días

El cálculo permite dimensionar el esfuerzo económico que supone adquirir uno de los nuevos teléfonos de Apple con un salario mínimo en Colombia. No se trata de meses de ahorro, sino de asumir que cada peso del salario diario se destinara exclusivamente a la compra del celular.

Y aunque una persona que recibe el auxilio de transporte puede llegar a tener una remuneración mensual de $2 millones, esos recursos adicionales también están destinados a cubrir gastos asociados al desplazamiento y no necesariamente representan dinero disponible para ahorrar.

Publicidad

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max justifican parte de su precio con importantes novedades de hardware. Apple incorporó el chip A20 Pro, fabricado bajo un proceso de 2 nanómetros, con una CPU de seis núcleos y una GPU de siete núcleos. La compañía asegura que el nuevo sistema permite mejorar el rendimiento y la eficiencia energética.

La cámara también recibió una actualización importante, con un sensor principal Fusion de 48 megapíxeles y apertura variable, además de controles Pro y un sistema de teleobjetivo Fusion con opciones de 4x y 8x.

En autonomía, Apple asegura que el iPhone 18 Pro Max puede alcanzar hasta 45 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro llega hasta 30 horas.

Publicidad

Por ahora, todos estos cálculos para Colombia deben tomarse como una estimación, pues Apple todavía no ha confirmado oficialmente cuánto costarán los nuevos modelos en el país. El precio definitivo dependerá de impuestos, distribuidores y de la estrategia comercial que adopte la compañía para el mercado colombiano.