En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / ¿Cuánto costarían los iPhone 18 Pro y Pro Max en Colombia? Así quedarían tras el aumento de Apple

¿Cuánto costarían los iPhone 18 Pro y Pro Max en Colombia? Así quedarían tras el aumento de Apple

Los nuevos teléfonos parten de US$1.199 y US$1.299 en Estados Unidos. En Colombia todavía no hay precio oficial, pero la generación anterior permite hacer una primera estimación.

Estos serían los precios en Colombia del iPhone 18.jpg
Foto: Apple.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Apple reveló este miércoles los detalles de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus nuevos teléfonos de gama alta. Además de las mejoras en cámaras, batería y rendimiento, hay un cambio que se sentirá directamente en el bolsillo de quienes estén pensando en renovar equipo.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Durante el evento, se informó que el iPhone 18 Pro de 256 GB partirá de US$1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max con la misma capacidad comenzará en US$1.299. Eso representa un aumento de US$100 frente a la generación anterior. En 2025, Apple había lanzado el iPhone 17 Pro de 256 GB por US$1.099 y el Pro Max por US$1.199.

Últimas noticias

Inteligencia Artificial (IA).jpg
Tecnología

Renuncia ingeniero de Anthropic: advierte que IA "podrá matarnos a todos al final de la década"

open-ia-problema-matematico.png
Tecnología

OpenAI asegura haber encontrado la solución a uno de los problemas más profundos de las matemáticas

¿Cuánto podrían costar en Colombia?

Por ahora, la página de Apple para Colombia todavía muestra a los iPhone 17 Pro como los modelos disponibles, por lo que no existe un precio local oficial para la nueva generación.

Una conversión directa con la tasa de cambio de este 9 de septiembre pondría los US$1.199 en aproximadamente $3,73 millones y los US$1.299 cerca de $4,04 millones. Sin embargo, esa cifra está lejos del precio que normalmente termina pagando un comprador colombiano.

El año pasado, el iPhone 17 Pro de 256 GB llegó oficialmente al país por alrededor de $6.449.000, mientras el iPhone 17 Pro Max de 256 GB comenzó en $6.999.000.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Si se mantiene una relación similar entre el precio estadounidense y el colombiano, una primera proyección dejaría los nuevos equipos aproximadamente así:

Modelo

Precio en EE. UU.

Posible precio en Colombia

iPhone 18 Pro 256 GB
US$1.199
$7,0 a $7,6 millones
iPhone 18 Pro Max 256 GB
US$1.299
$8,0 a $9,0 millones

Estos valores son una estimación y no corresponden todavía a precios oficiales. El valor final dependerá de los distribuidores autorizados, impuestos y la estrategia comercial que Apple adopte para Colombia.

Relacionados

Apple

iPhone

Lanzamientos

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad