¿Cuánto costarían los iPhone 18 Pro y Pro Max en Colombia? Así quedarían tras el aumento de Apple

Apple reveló este miércoles los detalles de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus nuevos teléfonos de gama alta. Además de las mejoras en cámaras, batería y rendimiento, hay un cambio que se sentirá directamente en el bolsillo de quienes estén pensando en renovar equipo.

Durante el evento, se informó que el iPhone 18 Pro de 256 GB partirá de US$1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max con la misma capacidad comenzará en US$1.299. Eso representa un aumento de US$100 frente a la generación anterior. En 2025, Apple había lanzado el iPhone 17 Pro de 256 GB por US$1.099 y el Pro Max por US$1.199.

¿Cuánto podrían costar en Colombia?

Por ahora, la página de Apple para Colombia todavía muestra a los iPhone 17 Pro como los modelos disponibles, por lo que no existe un precio local oficial para la nueva generación.

Una conversión directa con la tasa de cambio de este 9 de septiembre pondría los US$1.199 en aproximadamente $3,73 millones y los US$1.299 cerca de $4,04 millones. Sin embargo, esa cifra está lejos del precio que normalmente termina pagando un comprador colombiano.



El año pasado, el iPhone 17 Pro de 256 GB llegó oficialmente al país por alrededor de $6.449.000, mientras el iPhone 17 Pro Max de 256 GB comenzó en $6.999.000.

Si se mantiene una relación similar entre el precio estadounidense y el colombiano, una primera proyección dejaría los nuevos equipos aproximadamente así:



Modelo Precio en EE. UU. Posible precio en Colombia iPhone 18 Pro 256 GB

US$1.199

$7,0 a $7,6 millones

iPhone 18 Pro Max 256 GB

US$1.299

$8,0 a $9,0 millones

Estos valores son una estimación y no corresponden todavía a precios oficiales. El valor final dependerá de los distribuidores autorizados, impuestos y la estrategia comercial que Apple adopte para Colombia.