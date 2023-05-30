Apple reveló este miércoles los detalles de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus nuevos teléfonos de gama alta. Además de las mejoras en cámaras, batería y rendimiento, hay un cambio que se sentirá directamente en el bolsillo de quienes estén pensando en renovar equipo.Durante el evento, se informó que el iPhone 18 Pro de 256 GB partirá de US$1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max con la misma capacidad comenzará en US$1.299. Eso representa un aumento de US$100 frente a la generación anterior. En 2025, Apple había lanzado el iPhone 17 Pro de 256 GB por US$1.099 y el Pro Max por US$1.199.¿Cuánto podrían costar en Colombia?Por ahora, la página de Apple para Colombia todavía muestra a los iPhone 17 Pro como los modelos disponibles, por lo que no existe un precio local oficial para la nueva generación.Una conversión directa con la tasa de cambio de este 9 de septiembre pondría los US$1.199 en aproximadamente $3,73 millones y los US$1.299 cerca de $4,04 millones. Sin embargo, esa cifra está lejos del precio que normalmente termina pagando un comprador colombiano.El año pasado, el iPhone 17 Pro de 256 GB llegó oficialmente al país por alrededor de $6.449.000, mientras el iPhone 17 Pro Max de 256 GB comenzó en $6.999.000.Si se mantiene una relación similar entre el precio estadounidense y el colombiano, una primera proyección dejaría los nuevos equipos aproximadamente así:ModeloPrecio en EE. UU.Posible precio en ColombiaiPhone 18 Pro 256 GBUS$1.199$7,0 a $7,6 millonesiPhone 18 Pro Max 256 GBUS$1.299$7,5 a $8,5 millonesiPhone DuoUS$1.999Puede superar los $10 millonesEstos valores son una estimación y no corresponden todavía a precios oficiales. El valor final dependerá de los distribuidores autorizados, impuestos y la estrategia comercial que se adopte para Colombia.¿Qué cambia en los nuevos iPhone 18 Pro?El aumento de precio llega acompañado de varias novedades. Los dos modelos estrenan el chip A20 Pro desarrollado con tecnología de 2 nanómetros, con mejoras importantes en rendimiento y eficiencia. Se incorporó una nueva generación de cámara de vapor para controlar mejor la temperatura cuando el teléfono trabaja bajo cargas exigentes.Una de las novedades más llamativas aparece en fotografía, con una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles que incorpora apertura variable, lo que permite modificar físicamente la cantidad de luz que entra al lente y tener mayor control sobre la profundidad de campo.Los tamaños de pantalla se mantienen en 6,3 pulgadas para el Pro y 6,9 pulgadas para el Pro Max, mientras la Dynamic Island fue rediseñada y ocupa menos espacio. También se vieron mejoras en autonomía, carga por cable y funciones de Apple Intelligence y la nueva generación de Siri que llegará con iOS 27.Apple confirmó además cuatro acabados para esta generación, negro profundo, plata, azul glaciar y borgoña, este último como el color insignia de la nueva familia.¿Cuándo salen a la venta los iPhone 18 Pro y Pro Max?Apple confirmó que las reservas comenzarán este sábado 12 de septiembre, mientras que la venta general arrancará el viernes 18 de septiembre en los primeros mercados.Colombia en este caso no estará incluida en esa primera ola de disponibilidad, por lo que todavía falta conocer cuándo aparecerán oficialmente los nuevos modelos en distribuidores autorizados.Ese calendario también será clave para confirmar los precios definitivos en pesos colombianos, que pueden variar frente a una conversión directa desde dólares por impuestos, estrategia comercial y condiciones del mercado local.