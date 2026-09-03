Apple presentará los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max en esta fecha: las novedades que se esperan

Apple se prepara para una de sus presentaciones más esperadas del año y los rumores ya apuntan a varias novedades para la próxima generación de sus teléfonos. Entre los cambios que se han mencionado para los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max están mejoras en el rendimiento, las cámaras, la batería y algunos cambios en el diseño.

Uno de los rumores más llamativos señala que los nuevos modelos podrían incorporar el chip A20 Pro, además de una cámara con apertura variable. También se espera un cambio en la isla dinámica, que tendría un tamaño menor en comparación con las generaciones anteriores. No obstante, estas características todavía no han sido confirmadas oficialmente por Apple.

Apple ya tiene fecha para presentar los nuevos iPhone

La compañía confirmó que presentará su nueva línea de iPhone 18 el miércoles 9 de septiembre de 2026. La presentación comenzará a las 10:00 a. m., hora del Pacífico, que corresponde a las 12:00 del mediodía en Colombia.



Apple ha anunciado oficialmente el evento, aunque todavía no ha detallado qué productos presentará. Por eso, la información sobre los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max corresponde a reportes y filtraciones previas al lanzamiento.

El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales de Apple, por lo que será durante esta presentación cuando se conozcan las características definitivas de los nuevos equipos.

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¿Qué se espera de los iPhone 18 Pro y Pro Max?

De acuerdo con los reportes publicados en los últimos días, el iPhone 18 Pro mantendría una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro Max tendría un panel de 6,9 pulgadas.

Entre las principales novedades esperadas está el procesador A20 Pro, que estaría enfocado en mejorar el rendimiento y la eficiencia. También se habla de cambios importantes en el sistema de cámaras, incluida una posible apertura variable que permitiría tener mayor control sobre las fotografías.

Así sería el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Ma.x Foto: imagen de referencia creada con IA.

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Otro de los cambios que se ha mencionado es una isla dinámica más pequeña. También se esperan mejoras en la batería y nuevos acabados para los teléfonos, aunque estos detalles deberán ser confirmados por Apple.

El iPhone 18 estándar tendría una fecha diferente

La nueva estrategia de Apple también podría marcar una diferencia frente a años anteriores. Los reportes apuntan a que los modelos iPhone 18 y iPhone 18e no llegarían al mismo tiempo que las versiones Pro y Pro Max, sino que su lanzamiento se produciría durante la primavera de 2027.

Por ahora, la fecha que está confirmada es la del evento del 9 de septiembre. Los detalles sobre los nuevos iPhone, sus especificaciones, precios y disponibilidad serán conocidos cuando Apple haga la presentación oficial.

