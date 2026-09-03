Tesla anunció que sus robots Optimus saldrán a la venta en pocos meses: estos son los detalles

Durante los últimos años, los robots humanoides han pasado de ser algo que parecía exclusivo de las películas de ciencia ficción a convertirse en una tecnología cada vez más presente. En redes sociales y videos se han visto robots caminando, bailando, cargando objetos, trabajando en fábricas e incluso interactuando con personas.

Sin embargo, estas demostraciones también han mostrado que la tecnología todavía tiene mucho por mejorar. Algunos robots han tenido problemas para moverse con precisión, se han caído o han tenido dificultades para hacer tareas que, en principio, parecen sencillas.

En medio de esta carrera por crear robots que puedan desenvolverse en el mundo real, Tesla trabaja en uno de sus proyectos más ambiciosos, el Optimus. La compañía espera que este robot humanoide pueda llegar a venderse al público en pocos meses, aunque todavía quedan varios retos por superar antes de que eso ocurra.

Optimus: el robot de Tesla que busca llegar al mercado

Elon Musk aseguró en enero de 2026 que Tesla esperaba comenzar a vender a Optimus antes de que terminara 2027. En ese momento, durante el Foro Económico Mundial de Davos, el empresario dijo que esperaba que para entonces el robot tuviera un alto nivel de seguridad y confiabilidad.

La compañía ya comenzó a preparar la infraestructura necesaria para fabricar a Optimus en grandes cantidades. En su informe del primer trimestre de 2026, la empresa explicó que estaba preparando su primera línea de producción, con una capacidad que podría llegar hasta 1 millón de robots al año.

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Meses después, en su informe del segundo trimestre, Tesla informó que ya había comenzado la construcción de las instalaciones para fabricar Optimus en su planta de Fremont y que esperaba comenzar la producción más adelante en 2026.

La empresa también tiene planes para aumentar todavía más la producción. En abril de 2026 anunció que estaba preparando una segunda línea en Gigafactory Texas, que a largo plazo podría tener una capacidad de hasta 10 millones de robots al año.

La idea detrás de Optimus es crear un robot que pueda hacer diferentes tipos de trabajos, especialmente aquellos que son peligrosos, repetitivos o aburridos para las personas.

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Para conseguirlo, Tesla trabaja en sistemas que permitan al robot mantener el equilibrio, reconocer lo que tiene a su alrededor, desplazarse y relacionarse con diferentes objetos.

La inteligencia artificial también tiene un papel importante en este proyecto. Tesla desarrolla sistemas que le permitirían a Optimus interpretar lo que ve, aprender de su entorno y tomar decisiones para realizar determinadas tareas.

Las funcioines del robot Optimus de Tesla

La compañía espera que el robot pueda usarse inicialmente en ambientes industriales y, con el tiempo, también pueda ayudar en actividades dentro de los hogares. Sin embargo, varias de estas funciones todavía hacen parte de los planes de desarrollo y no significa que Optimus ya pueda realizarlas de manera autónoma y confiable.

Entre las tareas que Tesla desea que pueda hacer están:



Manipular objetos : recoger, mover y trabajar con diferentes elementos utilizando sus manos.

: recoger, mover y trabajar con diferentes elementos utilizando sus manos. Hacer tareas repetitivas: realizar trabajos que requieren repetir los mismos movimientos durante largos periodos.

realizar trabajos que requieren repetir los mismos movimientos durante largos periodos. Trabajar en fábricas: Tesla busca utilizar Optimus para algunas labores dentro de sus propias instalaciones.

Tesla busca utilizar Optimus para algunas labores dentro de sus propias instalaciones. Realizar trabajos peligrosos: encargarse de actividades que puedan representar un riesgo para los trabajadores.

encargarse de actividades que puedan representar un riesgo para los trabajadores. A yudar en el hogar: en el futuro, la compañía espera que pueda colaborar con algunas tareas domésticas.

en el futuro, la compañía espera que pueda colaborar con algunas tareas domésticas. Moverse por su cuenta: utilizar cámaras, sensores y sistemas de inteligencia artificial para desplazarse y entender lo que ocurre a su alrededor.

A pesar de estos planes, Tesla todavía tiene varios retos por delante. La fabricación de un robot de este tipo a gran escala no es sencilla y la propia compañía ha reconocido la complejidad del proyecto.

En julio de 2026, Tesla confirmó que la construcción de las instalaciones destinadas a producir Optimus estaba en marcha. Además, algunos reportes recientes han señalado que la empresa ha enfrentado dificultades técnicas durante el desarrollo, especialmente en componentes como las manos del robot.

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Esto es importante porque un robot que funciona bien durante una demostración no necesariamente está preparado para desenvolverse por sí solo en una situación real. En el caso de los humanoides, todavía existen retos relacionados con la precisión de los movimientos, la capacidad para adaptarse a situaciones inesperadas y la interacción con espacios que no están controlados.

Por ahora, 2027 es una meta planteada por Tesla y no una fecha definitiva para el lanzamiento comercial de Optimus. La compañía todavía trabaja tanto en la tecnología como en las instalaciones que necesitará para fabricar el robot a gran escala.

El gran reto será demostrar que Optimus puede pasar de los videos y las pruebas controladas a hacer trabajos reales de forma segura y confiable, antes de convertirse en un producto que cualquier consumidor pueda comprar.