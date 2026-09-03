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Blu Radio  / Tecnología  / ChatGPT sufre una caída en diferentes partes del mundo para miles de usuarios

ChatGPT sufre una caída en diferentes partes del mundo para miles de usuarios

De acuerdo con esta plataforma, que monitorea este tipo de incidencias, más de 22.946 usuarios de Estados Unidos reportaron problemas hoy.

ChatGPT
OpenAI permitirá "contenido erótico" en ChatGPT
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, desarrollada por OpenAI, está experimentando problemas técnicos este jueves y miles de usuarios han reportado interrupciones en el servicio del chatbot en Estados Unidos, según el portal especializado DownDetector.

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De acuerdo con esta plataforma, que monitorea este tipo de incidencias, más de 22.946 usuarios de Estados Unidos reportaron problemas hoy.

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Los datos de esta misma web señalan que el 77 % de los problemas reportados están relacionados directamente con el chatbot, mientras que un 10 % corresponde a fallas en el asistente de IA de OpenAI especializado en código, Codex, y un 7 % en la aplicación.

ChatGPT
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP

Por su parte, la página oficial de estado del sistema de OpenAI muestra un aviso que indica que actualmente están "experimentando problemas" y que hay "errores graves en ChatGPT y Codex".

"Hemos aplicado las medidas correctivas y estamos supervisando la recuperación", anota el mensaje de la web.

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Esta nueva caída de los servidores se produce apenas dos días después de que la plataforma experimentara problemas de conexión similares.

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