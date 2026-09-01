En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba
Desempleo
Lucas Murillo
Messi
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / ¿Qué significa su dirección IP y qué puede pasarle si alguien la consigue?

¿Qué significa su dirección IP y qué puede pasarle si alguien la consigue?

Aunque conocer una dirección IP no basta para hackear un dispositivo, sí puede revelar información y servir como punto de partida para posibles ataques.

Qué significa su dirección IP y qué puede pasarle si alguien la consigue
La dirección IP pública es su identificador único en internet, similar a la placa de su carro o la dirección de su casa.
Crédito: imagen generada por ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Cada vez que usted abre una página, reproduce un video o manda un mensaje, hay un dato, un número trabajando en segundo plano para que esa información llegue al dispositivo correcto, la dirección IP.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Puede imaginarla como una especie de dirección digital. Así como la dirección de su casa no dice exactamente quién es usted ni en qué apartamento vive, puede permitir que los servicios de internet sepan su ubicación aproximada, desde qué conexión se está comunicando y hacia dónde deben devolver la información que usted necesita.

Últimas noticias

iPhone 18, filtraciones.jpg
Tecnología

iPhone 18 Pro no se reservará el mismo día de siempre: esta es la fecha oficial

audífonos.png
Tecnología

¿Trabaja con audífonos? Estas son las claves para elegir los correctos

Según explica ESET, empresa experta en ciberseguridad, todos los equipos conectados a una red utilizan una dirección IP, incluidos celulares, computadores, televisores inteligentes y routers.

¿Alguien puede saber dónde vivo con mi IP?

Una IP pública, que es la que ven las páginas y servicios cuando usted navega, puede permitir identificar datos como el proveedor de internet y una ubicación aproximada, normalmente una ciudad o región.

Eso no significa que una persona pueda escribir su IP y encontrar inmediatamente su casa en un mapa, sin embargo, ESET en su comunicado advierte que esa información puede adquirir más valor si se combina con otros datos filtrados en internet.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Dentro de su casa existe además otra clase de dirección, la IP privada. El router entrega una diferente a cada aparato conectado para distinguir, por ejemplo, el celular del televisor o del computador, y normalmente no es visible desde internet.

Ciberdelincuencia a entidades de salud en Colombia
Blu Radio - Bing
Blu Radio - Bing

Publicidad

¿Me pueden hackear solo por conocer mi IP?

Tener una IP expuesta no necesariamente implica que un ciberdelincuente pueda entrar a su celular o computador, sino que el riesgo aumenta cuando existen otros problemas como dispositivos desactualizados, configuraciones inseguras o servicios de la red que quedaron abiertos innecesariamente.

Una dirección IP expuesta también puede ser utilizada para intentar saturar una conexión con grandes cantidades de tráfico, lo que se conoce como un ataque DDoS. Otro método consiste en falsificar la IP desde la que parece provenir una comunicación para tratar de engañar determinados sistemas de seguridad, como si se cambiara la placa de un carro.

¿Cómo protegerla sin ser un experto?

No es necesario intentar esconder completamente su IP, de hecho, internet necesita este tipo de direcciones para funcionar.

Publicidad

Una de las formas es utilizar una VPN, que hace que las páginas vean una una dirección IP distinta a la suya para protegerla o para aparentar que se está conectando desde otro país.

También conviene mantener actualizado el router, cambiar la contraseña que trae de fábrica y desactivar el acceso remoto si no se utiliza. El cortafuegos (firewall) del router o del dispositivo puede servir como un filtro para bloquear conexiones sospechosas.

Finalmente, vale la pena revisar la privacidad de videojuegos, transmisiones en vivo y otras aplicaciones, especialmente aquellas en las que se interactúa directamente con desconocidos.

Que alguien conozca su IP no equivale a que tenga acceso a sus dispositivos, pero mantener la red actualizada y bien configurada reduce las posibilidades de que ese dato termine siendo utilizado en su contra.

Puede leer:

iPhone 18, filtraciones.jpg
Tecnología

iPhone 18 Pro no se reservará el mismo día de siempre: esta es la fecha oficial

audífonos.png
Tecnología

¿Trabaja con audífonos? Estas son las claves para elegir los correctos

META.jpg
Tecnología

Meta quiso reemplazar un 60 % de sus equipos con IA, pero empezó a fallar

Relacionados

Internet

Cibercrimen

Seguridad informática

ESET

Publicidad

Publicidad

Publicidad