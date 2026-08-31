¿Trabaja con audífonos? Estas son las claves para elegir los correctos

Los audífonos se han convertido en una herramienta habitual para quienes trabajan desde oficinas, espacios compartidos o desde casa. Videollamadas, reuniones virtuales, música de fondo y periodos de concentración hacen que la elección de un modelo no dependa únicamente de su apariencia o de la marca.

Antes de comprar audífonos para trabajar, existen varias características que pueden hacer una diferencia durante el uso cotidiano, especialmente cuando el dispositivo se utiliza durante varias horas al día.

¿Qué tener en cuenta para comprar buenos audífonos?

Uno de los primeros elementos que conviene revisar es la cancelación activa de ruido (ANC). Esta tecnología utiliza micrófonos y procesamiento electrónico para reducir determinados sonidos provenientes del entorno.

Puede ser particularmente útil en oficinas abiertas, cafeterías, transporte público o viviendas donde hay otras personas realizando actividades al mismo tiempo. Sin embargo, no todos los sistemas de cancelación funcionan de la misma manera ni eliminan por completo todos los sonidos externos.

Sony afirma que los WH-1000XM6 cuentan con su mejor sistema de cancelación de ruido y señala que esta afirmación se basa en una investigación realizada por la propia compañía, con mediciones efectuadas bajo directrices que cumplen con la norma IEC y comparaciones con las principales marcas del mercado.



Otro aspecto que suele pasar a segundo plano al momento de comprar audífonos para el trabajo es la comodidad.

Si el dispositivo se utilizará durante varias horas, es conveniente prestar atención al peso, el ajuste, la presión que ejerce sobre la cabeza o las orejas y la sensación de calor que puede producir después de un uso prolongado.

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En el caso de los modelos de diadema, también es importante considerar el tamaño de las almohadillas y la posibilidad de ajustarlos correctamente. Un diseño que resulte cómodo durante los primeros minutos puede sentirse diferente después de varias horas.

Audífonos Sony // Foto: suministrada

La duración de la batería es otro factor que conviene comparar. Para alguien que utiliza audífonos durante reuniones, llamadas y periodos de concentración, tener que cargarlos constantemente puede resultar poco práctico.

Más allá de una cifra específica, lo importante es comparar la autonomía anunciada por el fabricante con el tiempo real de uso que se espera tener. También conviene revisar cuánto tarda el dispositivo en recuperar carga y si permite obtener varias horas de funcionamiento después de una carga breve.

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Los Sony WH-1000XM6 ofrecen, según la información proporcionada por la compañía, hasta 24 horas de autonomía total con cancelación de ruido activa: ocho horas correspondientes a los audífonos y 16 horas adicionales mediante el estuche.

Asimismo, para quienes trabajan de manera remota o tienen reuniones frecuentes, no basta con que los audífonos reproduzcan bien el sonido. Los micrófonos también tienen un papel importante.

La capacidad para captar la voz con claridad y reducir los sonidos del entorno puede determinar qué tan bien se escucha al usuario durante una videollamada.

Finalmente está el aspecto estético. Aunque no determina el desempeño, puede ser relevante para quienes utilizan los audífonos como parte de su vestimenta cotidiana.

El nuevo gris olivo de los WH-1000XM6 se suma a la estrategia de Sony de incorporar colores sobrios y de inspiración natural a su catálogo. El fabricante también ha señalado que busca que estos acabados tengan un carácter más atemporal.

Sin embargo, para quienes buscan audífonos para trabajar, el color debería ocupar un lugar secundario frente a características como la comodidad, la autonomía, la cancelación de ruido y el desempeño durante las llamadas.

En resumen, esto debe tener en cuenta:

