La pantallas para gamers se transforman con la IA: Samsung revela como funciona la tecnología

El próximo 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Gamer, una fecha que llega en medio del crecimiento de una comunidad que ya supera los 10 millones de jugadores en Colombia. Con este panorama, las pantallas dejaron de ser un elemento secundario y comenzaron a ocupar un lugar central en la experiencia de juego.

La evolución no solo está relacionada con el tamaño o la calidad de imagen. Los televisores y monitores incorporan nuevas funciones para responder a diferentes maneras de jugar, desde quienes buscan pasar unos minutos frente a una consola hasta quienes dedican varias horas a competencias y videojuegos en línea.

Para Manuel Penagos, director de la división de Visual Display de Samsung Colombia, precisamente esa diversidad explica por qué la compañía sostiene que no existe una única manera de ser gamer.

“Hoy tenemos usuarios que juegan 10 minutos al día en el celular y otros que dedican más de 20 horas semanales a un monitor competitivo, y ambos son gamers legítimos”, señaló.



¿Cómo están cambiando las pantallas para los gamers?

Durante años, el monitor estuvo asociado principalmente con los jugadores competitivos, mientras que el televisor se relacionaba con las partidas desde la sala y las pantallas de mayor tamaño. Esa diferencia se ha reducido con la incorporación de características específicas para videojuegos en los televisores.

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Uno de los puntos que ha cambiado es la tasa de actualización. Samsung señala que algunos de sus televisores seleccionados alcanzan hasta 165 Hz, una característica que favorece movimientos más fluidos en determinados juegos. Los monitores, por su parte, continúan siendo una alternativa para quienes priorizan precisión, cercanía y tasas de actualización elevadas.

La elección, entonces, depende del espacio y del tipo de experiencia que busca cada jugador. Un televisor puede resultar más conveniente para jugar desde la sala y compartir la partida, mientras que un monitor puede ajustarse mejor a quienes buscan una experiencia competitiva.

Pantalla gamer: ¿cuál elegir? Freepik

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¿Qué hace la inteligencia artificial en las pantallas Samsung?

La inteligencia artificial está tomando un papel cada vez más relevante en las pantallas para gaming. Samsung incorporó AI Auto Game Mode, una función que analiza en tiempo real el contenido del videojuego, reconoce el género y las escenas que aparecen y, a partir de esa información, ajusta automáticamente aspectos como la imagen, el sonido y el rendimiento.

El objetivo es que el jugador no tenga que detenerse a modificar diferentes configuraciones dependiendo del título. “La inteligencia artificial cobra valor cuando deja de sentirse como una configuración adicional y comienza a trabajar de forma natural para el usuario. En gaming, esto significa que la pantalla puede entender el tipo de juego y ajustar la experiencia mientras la persona se concentra en la partida”, explicó Manuel Penagos, director de la división de Visual Display de Samsung Colombia.

Esta tecnología hace parte de una apuesta más amplia de Samsung por adaptar sus televisores y monitores a diferentes perfiles de jugadores. El comunicado también destaca Vision AI Companion, que amplía esta experiencia en los televisores al incorporar una versión mejorada de Bixby y agentes como Copilot y Perplexity, además de funciones que optimizan automáticamente la imagen y el sonido según el contenido reproducido.

¿Cuántos gamers hay en Colombia?

El crecimiento de esta comunidad también explica el interés de las marcas por desarrollar pantallas específicas para gaming. De acuerdo con el documento de Samsung, Colombia supera los 10 millones de gamers, mientras que el DANE señala que el 31,4 % de las personas de cinco años o más juega o descarga videojuegos en línea.

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“No hay una única manera de jugar”, resume Samsung, una idea que cobra relevancia este 29 de agosto, cuando el Día Mundial del Gamer pondrá nuevamente la atención sobre una comunidad que ya no se limita a un tipo de jugador ni a una sola pantalla.