Razer celebra los 25 años de Xbox: así es la nueva colección de periféricos

Luego de 25 años desde la llegada de la primera Xbox al mercado, la consola de Microsoft ha dado un pulso en el mundo gaming, siendo una de las más queridas. Ante ello, la marca se unió con Razer para celebrar su aniversario con una colección limitada de periféricos para sus fans.

La línea mezcla el diseño característico y clásico de Xbox con funciones de Razer y reúne un ratón, un teclado mecánico y unos auriculares inalámbricos.

Eso sí, los tres productos tienen un elemento en común: un acabado en verde traslúcido acompañado de detalles alusivos al aniversario de Xbox. La colección, por ahora, se encuentra disponible exclusivamente en Estados Unidos.

¿Qué incluye la nueva colección de Razer y Xbox?

La colección está compuesta por tres dispositivos pensados para diferentes momentos y necesidades a la hora de jugar.

El Razer Basilisk V3 Pro 35K edición Xbox es un ratón inalámbrico con diseño ergonómico, sensor óptico Focus Pro 35K de segunda generación, además de una rueda HyperScroll configurable. También cuenta con 13 controles personalizables, conexión inalámbrica HyperSpeed e iluminación Chroma RGB.

Celebrate 25 years of XBOX the Razer way. Pre-order the Razer | XBOX 25th Anniversary Collection: https://t.co/pcY9fFGvWj



Created to take that connection beyond the console, this limited collection brings more XBOX to your setup, whether you’re gaming, working, or somewhere in… pic.twitter.com/1oYb6H12D8 — R Λ Z Ξ R (@Razer) August 25, 2026

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El Razer BlackWidow V4 75 % edición Xbox utiliza un formato compacto que elimina el bloque numérico para ocupar menos espacio. Incluye interruptores táctiles Razer Orange de tercera generación y tecnología hot-swappable, que permite cambiarlos y personalizar la respuesta de las teclas.

Además, incorpora una tecla específica para abrir Xbox Game Bar, iluminación Chroma RGB individual por tecla y un reposamuñecas magnético acolchado.

La colección se completa con los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed para Xbox, unos auriculares inalámbricos compatibles con Xbox y PC. Ofrecen conexión de 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 y SmartSwitch para alternar entre dispositivos. Su autonomía llega hasta 35 horas y cuentan con resistencia al agua IPX4.

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Los precios anunciados en Estados Unidos son:



Basilisk V3 Pro 35K: 179,99 dólares .

. BlackWidow V4 75 %: 209,99 dólares .

. Hammerhead V3 X HyperSpeed: 119,99 dólares.

Pero eso no es todo, la colección no puede concluir sin artículos de carga o para dispositivos móviles. Ante ello, también aparece el 8BitDo Ultimate Charging Deck, un dock de carga también en verde traslúcido para cargar los mandos de Xbox Series X|S y One, así como el Backbone Pro 25th Anniversary Edition, un control para dispositivos móviles con tres variantes de color traslúcido en formato blind box, así como la PowerA Sling Bag, porque la colección no puede estar completa sin dónde guardar el resto de los artículos. Por eso, esta mochila está dedicada para guardar dispositivos ROG Ally, entre otros.

Y finalmente, el GameSir X5 Lite, un control móvil con licencia oficial de Xbox y con certificación Apple MFi, que brinda compatibilidad con dispositivos iOS y Android.

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La celebración también incluye una nueva edición limitada de Xbox Series X, que conserva la potencia y las características técnicas de la consola actual, pero incorpora cambios en su apariencia.

El diseño utiliza acabados verdes y elementos internos visibles que buscan recordar los primeros años de Xbox. La compañía todavía no ha informado cuántas unidades estarán disponibles ni cuál será su precio.

Uno de los accesorios que acompañará esta edición es un mando con carcasa parcialmente transparente, a través de la cual puede verse el clásico logo de Xbox en la parte posterior y en el compartimento de las baterías.

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El mando estará disponible desde octubre de 2026, un mes antes que la consola, de acuerdo con la información entregada sobre el lanzamiento.