¿Xbox Cloud llegará a Colombia? Microsoft lanza estrategia para que los usuarios ahorren en consolas

Microsoft dio un nuevo paso en su estrategia para ampliar el acceso a sus videojuegos sin depender de una consola. La compañía anunció que la aplicación de Xbox estará disponible en más televisores compatibles con VIDAA OS, una decisión con la que busca llevar Xbox Cloud Gaming a millones de hogares y responder al incremento en el precio de las consolas.

La apuesta consiste en permitir que los usuarios disfruten de cientos de títulos de Game Pass directamente desde su televisor, utilizando únicamente una conexión a internet, un control compatible y una suscripción al servicio. De esta manera, Microsoft busca que más personas accedan a su catálogo sin necesidad de contar con una consola.

¿Cómo funcionará Xbox Cloud Gaming en los nuevos televisores?

La aplicación de Xbox ya comenzó a llegar a televisores Hisense con VIDAA OS, el sistema operativo presente en varios modelos de la marca. Según explicó Asha Sharma, CEO de Xbox, esta expansión permitirá que el servicio de juego en la nube esté disponible en más de 150 millones de televisores y dispositivos en todo el mundo.



Con esta actualización, los suscriptores de Game Pass podrán transmitir por 'streaming' cientos de videojuegos, conservar el progreso entre dispositivos y continuar sus partidas desde donde las dejaron. Además, algunos títulos adquiridos por los usuarios también podrán ejecutarse mediante la nube.

Entre los requisitos para acceder al servicio se encuentran:



Un televisor con VIDAA OS 9.6 o superior.

Una suscripción a Xbox Game Pass.

Un control compatible con Bluetooth.

Una conexión estable a internet de alta velocidad.

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¿Xbox Cloud Gaming llegará a Colombia?

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Por ahora, Microsoft no ha confirmado cuándo estará disponible esta expansión en Colombia. La compañía únicamente informó que la aplicación continuará llegando de forma progresiva a más televisores con VIDAA OS y a nuevas regiones mediante futuras actualizaciones.

Esto significa que, aunque el servicio seguirá ampliando su presencia a nivel mundial, no existe una fecha oficial para su llegada al mercado colombiano. Por lo tanto, su disponibilidad dependerá de las actualizaciones que Microsoft implemente en cada país y en los dispositivos compatibles.

¿Por qué Microsoft apuesta por jugar sin consola?

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La compañía señaló que esta estrategia busca responder a la realidad del mercado de los videojuegos, ya que no todos los jugadores pueden asumir el costo de una consola dedicada.

Según Asha Sharma, el objetivo es que más personas puedan jugar utilizando el hardware que ya tienen en casa. Con esta expansión, Microsoft continúa fortaleciendo su ecosistema basado en la nube y en Game Pass, permitiendo acceder al catálogo de Xbox desde distintos dispositivos sin depender exclusivamente de una consola tradicional.

La empresa también confirmó que seguirá incorporando la aplicación a más televisores compatibles, por lo que la cobertura del servicio continuará creciendo a medida que avancen las actualizaciones y la disponibilidad en nuevos mercados.

