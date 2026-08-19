GTA 6 sufre nueva filtración: mapa, jugabilidad y funciones inéditas salen a la luz

A pocos meses de su lanzamiento, Grand Theft Auto VI volvió a quedar en el centro de una filtración masiva. Durante las últimas horas comenzaron a circular videos de jugabilidad y una imagen que supuestamente corresponde al mapa completo de Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida donde transcurrirá la nueva entrega.

El material ha sido atribuido a un grupo denominado Cyberleek y ni Rockstar Games ni Take-Two han confirmado públicamente la autenticidad de los archivos, aunque varias publicaciones que compartieron los videos comenzaron a ser retiradas mediante reclamos de derechos de autor. Medios como PC Gamer consideran que al menos parte del contenido parece corresponder a material real de una versión en desarrollo.

Sin embargo, los videos no parecen corresponder a la versión final del juego, ya que el material muestra interfaces y sistemas propios de una etapa de desarrollo, por lo que algunas mecánicas podrían haber cambiado, mejorado o incluso eliminadas antes del lanzamiento.

Grand Theft Auto VI ¿Cuándo llegará? Rockstargames.com

Nuevo video muestra diferentes formas de robar vehículos

En la mañana del miércoles 19 de agosto salió a la luz un nuevo video de más de dos minutos de duración, en el que Jason, uno de los dos protagonistas, recorre durante la noche una zona industrial.



Uno de los detalles más llamativos aparece al intentar ingresar a un vehículo estacionado. El juego muestra dos opciones: “clonar la llave" y “rompero la ventana”. Esto podría indicar que robar un carro en GTA 6 tendrá diferentes métodos y no será siempre una acción automática como ocurrió en anteriores entregas.

En la misma secuencia, Jason se enfrenta a guardias de seguridad privada y aparece un tutorial relacionado con una linterna táctica que puede utilizarse mientras se apunta con un arma.

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Poco después, el personaje recoge un arma denominada “Shocker”, similar a una pistola eléctrica, junto con una carga específica para utilizarla.

Los delitos podrían necesitar ser reportados

Otro de los elementos nuevos aparece después de que Jason roba un vehículo, cuando en la pantalla surge el mensaje “crimen reportado" y posteriormente comienza la respuesta de las autoridades.

El detalle abre la posibilidad de que determinados delitos necesiten ser observados o denunciados antes de generar una persecución policial similar a como ocurre en Red Dead Redemption 2. Esto permitiría que los testigos tengan un papel más importante dentro del sistema de búsqueda y que esta no se active automáticamente como ha ocurrido a lo largo de la saga.

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El nuevo material también vuelve a mostrar seis estrellas de nivel de búsqueda, una más que las cinco utilizadas en GTA V.

🚨| Última Hora:



Comunicado Oficial de Cyberleek, el grupo detrás de la nueva filtración de GTA VI donde exigen el cumplimiento de los siguientes puntos:



PUNTO 1:



Ningún consumidor deberá pagar por un juego a través de tiendas digitales antes de su lanzamiento y de que… pic.twitter.com/4oSBxmIAuA — Kifflom! (@KifflomGames) August 18, 2026

Barra de resistencia, sigilo y posible sistema de moralidad

Los primeros videos filtrados el martes 18 de agosto ya habían revelado otras mecánicas. En uno de ellos, Jason se enfrenta a un conductor después de un accidente y aparece una barra de resistencia o stamina que disminuye a medida que realiza esfuerzos físicos. También se observa un indicador de sigilo que parece mostrar qué tan cerca están los policías de detectar al personaje.

Otro símbolo que despertó especial interés entre los jugadores fue un pequeño ícono negativo en pantalla luego una agresión. Esto ha generado comparaciones con el sistema de honor de Red Dead Redemption 2, aunque todavía no existe suficiente información para asegurar que GTA 6 tendrá una mecánica de moralidad.

También aparece una estadística denominada Focus, que aumenta cuando Jason encesta una pelota durante una actividad de baloncesto. Su función todavía no está clara.

¿Habrá que echarle gasolina a los carros?

Los videos muestran indicadores que parecen representar el combustible y el estado mecánico del automóvil. También aparecen opciones denominadas “equipamiento” y “almacenamiento” dentro del vehículo, lo que podría significar que los protagonistas no podrán cargar todas sus armas permanentemente y deberán guardar parte del inventario en los carros.

De confirmarse, sería otra mecánica más heredada de su saga del lejano oeste, donde el caballo funciona como parte del almacenamiento del jugador.

El segundo video también incluye una breve escena durante el día en la que Jason aparece en una lancha conversando con otros personajes, reforzando la importancia que podrían tener los entornos acuáticos dentro de Leonida.

A ver, para no saturarlos de posts, haré uno recopilando toda la información que ha salido durante las últimas horas:



▫️ Cyberleek amenaza a Sony y afirma que filtrará información si PlayStation continúa con su futuro 100% digital.

▫️ También asegura que subirá más gameplay de… pic.twitter.com/HeGC9WBn81 — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) August 18, 2026

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También se habría filtrado el mapa completo de Leonida

Junto con los videos comenzó a circular una imagen que supuestamente muestra el mapa completo del juego. Según el medio The Times of India, el material divide Leonida en cinco condados: Kelly, Lummox, Leonard, Vice Dale y Mariana, con una combinación de áreas urbanas, pantanos, zonas boscosas, islas y carreteras.

Vice Dale sería la zona con mayor concentración urbana y albergaría Vice City, mientras Mariana estaría dominada por pantanos y áreas costeras. También aparecen varias islas y pequeñas poblaciones distribuidas por el territorio.

El mapa filtrado permite además ver la ubicación de Jason mientras aparentemente se controla a Lucia, algo diferente a GTA V, donde normalmente no se conocía la posición exacta de los otros protagonistas hasta cambiar de personaje. También se observan posibles circuitos de carreras y la ubicación de la vivienda de Jason.

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¿Quién está detrás de las filtraciones?

Cyberleek ha presentado la difusión del material como una protesta contra determinadas prácticas de la industria.

El grupo exige, entre otras cosas, el fin de las preventas digitales, que contenido incluido desde el lanzamiento no sea bloqueado detrás de pagos adicionales y que los juegos para un solo jugador puedan seguir funcionando después del cierre de sus servidores. También aseguró que continuará filtrando información mientras Rockstar y Take-Two no respondan públicamente a sus reclamos.

La propia existencia del grupo y sus mensajes no confirma por sí sola que todo el contenido publicado sea auténtico. Durante las últimas horas también han comenzado a circular videos falsos, material antiguo y recreaciones hechas con inteligencia artificial presentadas como nuevas filtraciones.

Más material podría aparecer

En publicaciones atribuidas a Cyberleek, el grupo aseguró que prepara entre dos y cuatro nuevas filtraciones para este miércoles 19 de agosto. Entre el contenido mencionado aparecen nuevas escenas de vehículos, armas y exploración del mapa.

Cyberleek ha publicado en su página web una encuesta para que los usuarios voten por el próximo video de GTA 6 que subirá.



Las opciones son:



▫️ A. Auto (día)

▫️ B. Auto (noche)

▫️ C. Motocicleta (noche)

▫️ D. Avión (día)



En lo que escribía esto ganó Avión. pic.twitter.com/CuZXHvvC2e — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) August 19, 2026

Rockstar mantiene mientras tanto su calendario oficial. La compañía presentará Grand Theft Auto VI: An Extended Look el próximo jueves 27 de agosto a las 3:00 p. m. hora del este de Estados Unidos, equivalente a las 2:00 p. m. en Colombia. El especial se estrenará primero en Netflix y llegará seis horas después al canal de YouTube de Rockstar y al sitio oficial de GTA VI.

Grand Theft Auto VI tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.