Miles de usuarios reportan fallas en Xbox Live: estos son los servicios afectados

Miles de jugadores de Xbox Live reportaron este domingo inconvenientes para acceder a la plataforma, una situación que ha afectado el inicio de sesión, el uso de la tienda digital y otros servicios vinculados a las cuentas de Microsoft.

Los primeros reportes comenzaron a multiplicarse en redes sociales y en el portal especializado Downdetector, donde usuarios de distintas regiones informaron dificultades para conectarse.

Aunque inicialmente la página oficial del estado de Xbox indicaba que todos los servicios funcionaban con normalidad, horas después Microsoft actualizó la información y reconoció la existencia de la interrupción.

La compañía aseguró que sus equipos técnicos ya investigan lo ocurrido para restablecer el funcionamiento de la plataforma lo antes posible.



¿Qué servicios de Xbox Live presentan fallas?

De acuerdo con la actualización publicada por Microsoft, los inconvenientes afectan principalmente los apartados de Cuentas y perfil, Tienda y suscripciones y Aplicaciones y móvil.

Como consecuencia de esta situación, algunos jugadores podrían no iniciar sesión en sus perfiles, sufrir desconexiones inesperadas o experimentar errores relacionados con la administración de sus cuentas.

Just checking in on the game library, sign-in, and game launch issue. We know this has been going on a while and appreciate your patience while our teams keep working on it. Watch here or at https://t.co/SoIhwJAdqC for updates. https://t.co/ACxfIrRS5T — XBOX Support (@XBOXSupport) July 27, 2026

Publicidad

La empresa también advirtió que ciertos juegos, aplicaciones o contenidos podrían no mostrarse correctamente dentro de la Microsoft Store para Xbox mientras continúe la interrupción del servicio.

Los reportes comenzaron hace varias horas y, hasta el momento, continúan registrándose nuevos casos en diferentes países, lo que evidencia que la incidencia no se limita a una sola región.

¿Qué dijo Microsoft sobre la caída de Xbox Live?

Publicidad

A través de su cuenta oficial de soporte, Microsoft confirmó que sus ingenieros trabajan para identificar el origen de la falla y recuperar la normalidad de los servicios.

Sin embargo, la compañía no ha informado cuál fue la causa de la interrupción ni ha entregado un tiempo estimado para solucionar el problema.