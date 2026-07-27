En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Andrea Petro
Posesión presidencial
Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Miles de usuarios reportan fallas en Xbox Live: estos son los servicios afectados

Miles de usuarios reportan fallas en Xbox Live: estos son los servicios afectados

A través de su cuenta oficial de soporte, Microsoft confirmó que sus ingenieros trabajan para identificar el origen de la falla y recuperar la normalidad de los servicios.

Miles de jugadores reportan caída de Xbox Live.
Miles de jugadores reportan caída de Xbox Live. Foto tomada de la cuenta de X de Xbox.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Miles de jugadores de Xbox Live reportaron este domingo inconvenientes para acceder a la plataforma, una situación que ha afectado el inicio de sesión, el uso de la tienda digital y otros servicios vinculados a las cuentas de Microsoft.

Los primeros reportes comenzaron a multiplicarse en redes sociales y en el portal especializado Downdetector, donde usuarios de distintas regiones informaron dificultades para conectarse.

Aunque inicialmente la página oficial del estado de Xbox indicaba que todos los servicios funcionaban con normalidad, horas después Microsoft actualizó la información y reconoció la existencia de la interrupción.

La compañía aseguró que sus equipos técnicos ya investigan lo ocurrido para restablecer el funcionamiento de la plataforma lo antes posible.

¿Qué servicios de Xbox Live presentan fallas?

De acuerdo con la actualización publicada por Microsoft, los inconvenientes afectan principalmente los apartados de Cuentas y perfil, Tienda y suscripciones y Aplicaciones y móvil.

Como consecuencia de esta situación, algunos jugadores podrían no iniciar sesión en sus perfiles, sufrir desconexiones inesperadas o experimentar errores relacionados con la administración de sus cuentas.

Publicidad

La empresa también advirtió que ciertos juegos, aplicaciones o contenidos podrían no mostrarse correctamente dentro de la Microsoft Store para Xbox mientras continúe la interrupción del servicio.

Los reportes comenzaron hace varias horas y, hasta el momento, continúan registrándose nuevos casos en diferentes países, lo que evidencia que la incidencia no se limita a una sola región.

¿Qué dijo Microsoft sobre la caída de Xbox Live?

Publicidad

A través de su cuenta oficial de soporte, Microsoft confirmó que sus ingenieros trabajan para identificar el origen de la falla y recuperar la normalidad de los servicios.

Sin embargo, la compañía no ha informado cuál fue la causa de la interrupción ni ha entregado un tiempo estimado para solucionar el problema.

Puede leer:

Xbox lanzó nueva consola
Tecnología

Así es la nueva Xbox Series: conmemora los 25 años de la consola de Microsoft

Grand Theft Auto VI ¿Cuándo llegará?
Tecnología

¿Cuánto costará Grand Theft Auto VI?: desde esta fecha se puede reservar en Xbox Series y PS5

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Xbox

Microsoft

Videojuegos

Publicidad

Publicidad

Publicidad