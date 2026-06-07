Así es la nueva Xbox Series: conmemora los 25 años de la consola de Microsoft

Microsoft aprovechó el Xbox Games Showcase para sorprender a millones de jugadores con un anuncio que muchos esperaban desde hace años. La compañía presentó oficialmente una nueva edición especial de su consola Xbox Series X, un homenaje a la primera generación de Xbox lanzada en 2001 y que conmemora sus 25 años.

La nueva consola, denominada Xbox Series X25, llegará al mercado en noviembre de 2026 y recupera varios elementos visuales que la convirtieron en una de las consolas más queridas y recordadas por los jugadores de todo el mundo. Su diseño apuesta por un efecto translúcido que deja ver parte de los componentes internos, acompañado de detalles en color verde que recuerdan los primeros años de Xbox.

La presentación de la nueva consola de Xbox generó reacciones entre aficionados y coleccionistas, quienes ven reflejada la primera consola de la marca en esta nueva edición de la Series X.

Xbox Series X25: así es la consola que celebra los 25 años de Xbox

Aunque conserva toda la potencia y las características técnicas de la actual Xbox Series X, esta edición presenta cambios en su diseño. Además, incorpora detalles internos visibles y acabados verdes que refuerzan la conexión con los inicios de la marca a comienzos de los años 2000.

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De acuerdo con lo señalado por la compañía, esta edición busca celebrar su cuarto de siglo de historia y reconocer a varias generaciones de jugadores que han acompañado la evolución de Xbox.

Por ahora no se han revelado detalles sobre el número de unidades disponibles ni su precio, aunque se confirmó que su comercialización será bajo el formato de edición limitada.

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Xbox presentó un mando inalámbrico para la Xbox Series X25

Remember the past.

Play the future. 🎮



Introducing the XBOX Controller X25 Special Edition in translucent OG Green: https://t.co/SZK1lUBqvw | #XBOXShowcase pic.twitter.com/scIxQE91hP — XBOX (@XBOX) June 7, 2026

Entre las novedades de la nueva consola también se encuentra uno de los accesorios más llamativos: un mando con una carcasa parcialmente transparente que permite ver el clásico logo de Xbox a través de la tapa trasera y el compartimento de las baterías.

Además, la compañía afirmó que este llegará un mes antes que la consola, por lo que podrá conseguirse desde octubre de 2026.

Xbox Games Showcase estuvo lleno de anuncios importantes

Mando de Xbox x25 Xbox Colombia

La presentación de la consola fue solo una parte de los anuncios realizados durante el evento.

Microsoft también confirmó importantes novedades relacionadas con varios de sus títulos más esperados:

