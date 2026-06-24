¿Cuánto costará Grand Theft Auto VI?: desde esta fecha se puede reservar en Xbox Series y PS5

La espera por Grand Theft Auto VI cada vez está más cerca de terminar para millones de jugadores en el mundo. Rockstar confirmó nuevos detalles sobre la preventa, los precios de las ediciones disponibles y los beneficios que tendrán quienes decidan reservar el esperado videojuego para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Las reservas de GTA VI estarán disponibles desde las 12:00 de la medianoche del 25 de junio, según la hora local de cada país. Esto permitirá que los usuarios puedan adquirir el título de manera anticipada antes de su lanzamiento oficial, programado para el 19 de noviembre de 2026.

En Colombia, los jugadores podrán acceder a la preventa en las tiendas digitales de las consolas de nueva generación. La edición estándar tendrá un precio confirmado de 79,99 euros, un valor que en conversión aproximado a $309.630 pesos colombianos.

Por su parte, la Ultimate Edition tendrá un costo mayor debido a los contenidos adicionales incluidos. Esta versión estará disponible por 99,99 euros (COP $348.338) y ofrecerá elementos exclusivos para quienes buscan una experiencia más completa dentro del universo de GTA VI.



Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.



Learn more about the Ultimate Edition and pre-order bonuses at https://t.co/XPwC8URCQ4. pic.twitter.com/DKe11NcRwb — Rockstar Games (@RockstarGames) June 24, 2026

Ediciones de GTA VI para PS5 y Xbox Series X|S tendrán contenidos diferentes

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Rockstar confirmó que la versión estándar contará con la historia principal y todo el contenido base del juego, mientras que la edición especial incluirá beneficios adicionales relacionados con vehículos, armas y objetos cosméticos.

La Ultimate Edition sumará contenidos para los protagonistas Jason y Lucía, además de vehículos prémium, talleres de personalización y variantes exclusivas dentro del juego.

Entre los elementos destacados aparecen vehículos como el Vapid Dominator Buggy del 67 y el Grotti Cheetah del 95, además de opciones para restaurar autos clásicos y acceder a estilos especiales.

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También incluirá acceso progresivo a servicios y establecimientos exclusivos como la tienda de ropa Stock 305, la peluquería Sara’s y el local de tatuajes Electric Fang Tattoo, que tendrá más de 50 diseños creados por el colectivo artístico FAILE.

Reservas de GTA VI tendrán recompensas y nuevo formato físico

Los jugadores que hagan la reserva antes del 20 de noviembre recibirán el Pack Vintage de Vice City como recompensa. Este contenido incluirá el vehículo Vapid Stanier del 55 con garaje propio, atuendos especiales, peinados vintage y un diseño de arma inspirado en la imagen de Tommy Vercetti.

Además, Rockstar confirmó un cambio importante en la edición física del videojuego. La caja no incluirá un disco tradicional, sino un código de descarga que permitirá instalar el juego desde el 12 de noviembre, fecha en la que también comenzará la precarga para quienes compren la versión digital.

Esta decisión refleja la transición de la industria hacia modelos digitales para grandes lanzamientos. Aunque GTA VI llegará inicialmente solo a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la expectativa alrededor del título continúa creciendo por tratarse de una de las entregas más esperadas de la saga.

Con la preventa a punto de comenzar, los jugadores colombianos ya conocen cuánto deberán preparar para adquirir el videojuego que promete convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de los próximos años.

