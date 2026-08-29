¿Le robaron el celular? Esto es lo primero que debe hacer antes y después para proteger sus cuentas

El celular concentra hoy buena parte de la vida de muchas personas, allí están el correo electrónico personal y laboral, aplicaciones bancarias, redes sociales, fotografías e incluso los códigos utilizados para recuperar otras cuentas. Por eso, prepararse antes de un hurto puede marcar una gran diferencia después.

Antes del robo, active estas funciones

Si está estrenando celular o todavía no ha protegido el suyo, lo primero es comprobar que el teléfono pueda localizarse y bloquearse a distancia.

En iPhone, debe estar activada la función Buscar mi iPhone dentro de la configuración de su cuenta > Encontrar. Además, Apple también ofrece Protección del dispositivo en caso de robo, disponible desde Ajustes > Face ID y código. Esta función exige el desbloqueo biométrico para realizar cambios sensibles y puede imponer una espera de una hora antes de modificar ajustes críticos de la cuenta, incluso si el ladrón conoce el código del equipo.

En Android, las opciones de prevención suelen encontrarse en Ajustes > Google > Todos los servicios > Protección ante robo. Dependiendo del modelo, pueden activarse el Bloqueo por detección de robo, que utiliza sensores e IA para detectar cuando alguien arrebata el celular; el bloqueo si el dispositivo queda sin conexión y el Bloqueo remoto.



También conviene:



Activar bloqueo de pantalla y biometría , y proteger especialmente aplicaciones bancarias y de correo con estos métodos.

, y proteger especialmente aplicaciones bancarias y de correo con estos métodos. Mantener el sistema operativo actualizado.

Hacer copias de seguridad periódicas de fotografías, documentos y contactos.

de fotografías, documentos y contactos. Guardar en otro lugar el IMEI del celular, el código de 15 dígitos que puede consultarse marcando *#06# o revisando la caja del equipo.



¿Qué hacer inmediatamente después del robo?

La prioridad debería ser bloquear el celular cuanto antes.

Un iPhone puede marcarse como perdido desde la página web de iCloud o desde otro dispositivo de la marca. En Android puede utilizarse la aplicación o la página web Localizador de Google y, si estaba configurada previamente la función, solicitar un bloqueo rápido mediante el servicio de bloqueo remoto.

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Si el mapa muestra que el celular está en un lugar desconocido, no intente recuperarlo personalmente. Es recomendable entregar esa información a las autoridades.

El siguiente paso es comunicarse con el operador móvil y reportar el hurto para bloquear la SIM y el IMEI. Según la CRC los operadores deben contar con canales disponibles las 24 horas para estos reportes y procesarlos inmediatamente y el bloqueo entre las redes móviles debe realizarse en un plazo máximo de 25 minutos.

Vale la pena recordar que reportar el teléfono ante el operador no reemplaza la denuncia ante las autoridades.

Aplicaciones de Encontrar y Localizador. Crédito: Apple // Google.

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Bancos, correo y redes sociales, no los deje para después

Si el celular tenía aplicaciones bancarias o billeteras digitales, comuníquese con las entidades financieras para bloquear accesos o medios de pago asociados. También es recomendable cambiar las contraseñas de las cuentas sensibles, empezando por el correo electrónico, ya que suele utilizarse para recuperar contraseñas de otros servicios.

Revise además si existen inicios de sesión desconocidos y cierre las sesiones del dispositivo robado cuando la plataforma lo permita.

Por último, presente la denuncia correspondiente y conserve los soportes del hurto, especialmente si el teléfono cuenta con algún seguro.

Precisamente, ante el aumento del valor de estos dispositivos y el alto volumen de hurtos, algunas tiendas han comenzado a complementar su venta con este tipo de coberturas, ofreciendo a quienes adquieren celulares en sus canales una alternativa de seguro con coberturas frente a situaciones como hurto y daños accidentales, sujetas a las condiciones de la póliza.

Natalia Aguirre, directora de Mercadeo de Alkomprar se refirió a este tipo de servicios que cada vez toman más relevancia:

"Además de facilitar el acceso a la tecnología, buscamos ofrecer alternativas que les permitan proteger esa inversión y tener mayor tranquilidad frente a situaciones inesperadas. En esa línea, contamos con un seguro para celulares, disponible para quienes adquieran un dispositivo en cualquiera de nuestros canales de venta, ya sea mediante financiación o pago de contado, con coberturas frente a situaciones como el hurto y los daños accidentales”, comentó.

Activar estas herramientas con anticipación y conocer los canales de bloqueo permiten reaccionar con mayor rapidez tras un hurto. Y si opta por un seguro tendrá la tranquilidad de contar con un respaldo frente a pérdidas económicas o daños asociados al dispositivo.