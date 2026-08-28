Aumenta el alquiler de robots humanoides: curiosas imágenes

El alquiler de robots humanoides está ganando cada vez más terreno en China, particularmente en la provincia de Hubei, donde durante este verano se ha registrado un notable aumento de la demanda. Estos dispositivos comenzaron a llamar la atención en centros comerciales, espacios culturales y destinos turísticos, convirtiéndose en una curiosa atracción para los visitantes, según el medio CCTV+.

En Wuhan, capital provincial de Hubei, ingenieros de una compañía dedicada al alquiler de robots llevaron recientemente dos humanoides hasta un centro comercial. La presencia de las máquinas generó sorpresa entre quienes recorrían el lugar, varios de los cuales se acercaron para observarlas e incluso interactuar con ellas.

"Es la primera vez que veo un robot humanoide de cerca. Es increíble", aseguró una visitante después de encontrarse frente a frente con uno de estos dispositivos.

Otro consumidor destacó precisamente la capacidad de los robots para mantener interacciones con las personas. "Ver a los robots hablar contigo, que se presenten y te compartan mucha información es absolutamente impresionante", comentó sobre la experiencia.



Robot humanoide Foto: captura de video

El fenómeno, sin embargo, no se limita a los robots con apariencia humana. El desarrollo de la robótica también está llegando al sector turístico mediante dispositivos diseñados para facilitar actividades que pueden representar un esfuerzo físico importante para los viajeros.

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Entre estos equipos se encuentran los exoesqueletos robóticos, que permiten a los usuarios contar con asistencia para recorrer terrenos inclinados y subir montañas o colinas con mayor facilidad. Estos dispositivos ya pueden encontrarse en distintos destinos turísticos y se han convertido en otra alternativa dentro del creciente mercado de alquiler tecnológico.

"Quiero subir una montaña, así que alquilaré un exoesqueleto robótico. Facilita el ascenso. 14 dólares estadounidenses por tres días, es un precio excelente", explicó una consumidora.

El crecimiento de estas alternativas refleja la expansión de la industria robótica china, que busca llevar sus avances tecnológicos más allá de las fábricas y hacia espacios de uso cotidiano.

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Las proyecciones muestran que este mercado podría seguir creciendo de manera significativa. Expertos estiman que el sector de alquiler de robots en China alcanzará los 1.500 millones de dólares en 2026, en un escenario en el que estas tecnologías empiezan a formar parte de experiencias comerciales y turísticas.