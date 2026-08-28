Emprendedores colombianos crean startup de inteligencia artificial para telecomunicaciones

Los emprendedores colombianos Sebastián Gómez y David Morales Norato fundaron en febrero de 2026 la compañía Inerxia, una firma tecnológica enfocada en el desarrollo de software de inteligencia artificial para la industria de las telecomunicaciones.

De acuerdo con la información suministrada por la empresa, la plataforma utiliza agentes de inteligencia artificial que se integran a los sistemas de los proveedores de servicios de internet (ISP). El objetivo del software es resolver fallas en módems, gestionar el soporte técnico de primer nivel y analizar datos sobre la satisfacción y el riesgo de rotación de los usuarios.

Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en Colombia operan más de 3.000 proveedores de internet, mientras que en América Latina la cifra supera las 30.000 empresas. La compañía señaló que se trata de un mercado fragmentado que mantiene procesos manuales y sistemas operativos desarrollados hace varias décadas.

Inerxia opera entre San Francisco (Estados Unidos) y Colombia, y cuenta con el apoyo de Founders, Inc., un fondo y campus de inversión con sede en Fort Mason, San Francisco, enfocado en tecnología emergente. Según la firma, Inerxia fue la única empresa emergente latinoamericana seleccionada en su más reciente cohorte.



Los ISP son una industria que casi nadie quiere construir porque no es glamorosa. Para nosotros, ahí está la oportunidad: aplicar agentes de IA donde el impacto operativo es inmediato Afirmó Sebastián Gómez, CEO y cofundador de la empresa.

La dirección de la firma combina la experiencia en emprendimiento y la investigación científica:

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Sebastián Gómez (CEO): emprendedor bogotano con paso por la empresa Rappi y fundador de tres startups, entre ellas Hire Jarvis, enfocada en soluciones de voz con inteligencia artificial.

David Morales Norato (CTO): ingeniero de sistemas chiquinquireño, magíster en Matemática Aplicada de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y autor de diez publicaciones científicas. Entre 2021 y 2022 participó en la misión satelital FACSAT 3 de la Fuerza Aérea Colombiana, donde diseñó algoritmos de IA y sistemas ópticos para la captura de imágenes desde satélites en órbita baja.

Venimos de resolver problemas de datos de alta dimensión, desde imágenes satelitales hasta video. Llevar esa capacidad a la operación diaria de un proveedor de internet es un reto técnico fascinante Indicó Morales Norato.

Aunque la plataforma se encuentra en fase previa a su lanzamiento oficial, la empresa reportó las primeras operaciones con clientes en Colombia y Estados Unidos. Para el cierre de 2026, la firma proyecta expandir sus servicios en los mercados de Colombia, México y Estados Unidos.