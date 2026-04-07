¿Cómo elegir los audífonos correctos? Esto debe tener en cuenta a la hora de comprarlos

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Miles de usuarios han encontrado en sus celulares, tablets y computadores el lugar perfecto para el entretenimiento, ya sea para ver series, películas o simplemente para escuchar música, pero con ello, el complemento para disfrutar de los contenidos multimedia sin duda alguna son los audífonos.
Y es que en el mercado existen cientos de miles de diseños, tipos y estilos de audífonos, algunos con cable, otros de diadema y otros Bluetooth, lo que ha hecho en muchos casos casi imposible saber elegir cuáles son los que más se adaptan a cada persona.
En el mercado se pueden encontrar cientos de marcas fabricantes de audífonos y, en muchos casos, especialmente cuando se trata de labores profesionales, hacer uso de los audífonos con cable es lo más recomendable. También es cierto que los audífonos inalámbricos se han convertido en los favoritos de muchos.
El uso de inalámbricos o también conocidos como audífonos Bluetooth se debe a lo práctico de su uso y sin riesgo a enredos por el cable, pero junto a ello, existen tipos In Ear, On Ear, Over Ear, entre otros.
Debido a ello, Camilo Martínez, Content & PR specialist para Huawei Latam, quien habló con Blu Radio sobre su buque insignia, los Freebuds Pro 5, reveló cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de elegir unos audífonos.
Eso sí, Martínez destaca que de nada sirve tener audífonos de alta gama como los Huawei Freebuds Pro 5 o AirPods si el archivo de audio es de baja calidad, por lo que es necesario asegurar que las apps estén en modo HD o Lossless para sacarles provecho.
Sin duda, actualmente las personas apuestan por invertir más en audífonos con la intención de recibir mejor sonido y beneficios en su uso que les faciliten la vida. “Tenemos un salto alto con el tema de lossless, cancelación de ruido y varios aspectos que definen la serie Pro”, comentó Camilo Martínez.
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Ante eso, los Freebuds Pro 5 de Huawei se posicionan como una de las alternativas del mercado, con un diseño cómodo, además de un estuche con acabados de alta gama. Más allá de lo estético, el software que integran los hace una opción competitiva.
La inteligencia artificial en su sistema permite identificar cuándo activar la cancelación de ruido y cuándo no de manera automática, facilitando conversaciones sin retirarlos. Además, la aplicación de Huawei permite personalizar su uso y sonido según cada usuario.