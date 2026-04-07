¿Cómo elegir los audífonos correctos? Esto debe tener en cuenta a la hora de comprarlos

Miles de usuarios han encontrado en sus celulares, tablets y computadores el lugar perfecto para el entretenimiento, ya sea para ver series, películas o simplemente para escuchar música, pero con ello, el complemento para disfrutar de los contenidos multimedia sin duda alguna son los audífonos.

Y es que en el mercado existen cientos de miles de diseños, tipos y estilos de audífonos, algunos con cable, otros de diadema y otros Bluetooth, lo que ha hecho en muchos casos casi imposible saber elegir cuáles son los que más se adaptan a cada persona.



¿Cómo elegir correctamente unos audífonos?

En el mercado se pueden encontrar cientos de marcas fabricantes de audífonos y, en muchos casos, especialmente cuando se trata de labores profesionales, hacer uso de los audífonos con cable es lo más recomendable. También es cierto que los audífonos inalámbricos se han convertido en los favoritos de muchos.

El uso de inalámbricos o también conocidos como audífonos Bluetooth se debe a lo práctico de su uso y sin riesgo a enredos por el cable, pero junto a ello, existen tipos In Ear, On Ear, Over Ear, entre otros.

Debido a ello, Camilo Martínez, Content & PR specialist para Huawei Latam, quien habló con Blu Radio sobre su buque insignia, los Freebuds Pro 5, reveló cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de elegir unos audífonos.



Freeclips 2 de Huawei Huawei

¿Qué se debe tener en cuenta para elegir unos audífonos?

Calidad de audio y fidelidad: entre lo principal a tener en cuenta está la compatibilidad en Audio HD y Lossless, un dato importante para aprovechar los servicios de streaming que existen actualmente, así como evitar pérdidas en la calidad de audio.

entre lo principal a tener en cuenta está la compatibilidad en Audio HD y Lossless, un dato importante para aprovechar los servicios de streaming que existen actualmente, así como evitar pérdidas en la calidad de audio. Arquitectura: entre lo más importante es que los dispositivos tengan driver dual (uno para frecuencias altas y otro para bajas), un servicio clave para que los bajos sean profundos, las voces más claras y se eviten sonidos metálicos.

entre lo más importante es que los dispositivos tengan driver dual (uno para frecuencias altas y otro para bajas), un servicio clave para que los bajos sean profundos, las voces más claras y se eviten sonidos metálicos. Cancelación de ruido: otro factor importante es que los dispositivos cuenten con cancelación de ruido activa para aislarse de entornos ruidosos como el transporte público.

Sin embargo, en este caso es necesario tener en cuenta que existen audífonos open ear como los FreeClip 2, que son abiertos y permiten al usuario escuchar su entorno, siendo funcionales para ciclistas o personas de oficina.

otro factor importante es que los dispositivos cuenten con cancelación de ruido activa para aislarse de entornos ruidosos como el transporte público. Sin embargo, en este caso es necesario tener en cuenta que existen audífonos open ear como los FreeClip 2, que son abiertos y permiten al usuario escuchar su entorno, siendo funcionales para ciclistas o personas de oficina. Ergonomía y comodidad: Camilo Martínez afirma que el diseño es la base de todo, por ello se debe revisar que la forma y el tamaño se adapten al oído. Por eso, los productos cuentan con varios tamaños de almohadillas, para ajustarse correctamente a cada usuario.

Camilo Martínez afirma que el diseño es la base de todo, por ello se debe revisar que la forma y el tamaño se adapten al oído. Por eso, los productos cuentan con varios tamaños de almohadillas, para ajustarse correctamente a cada usuario. Resistencia y durabilidad: este detalle es importante según lo que cada usuario busca, pues en su mayoría los audífonos cuentan con certificación IP de resistencia a salpicaduras de agua, por lo que son funcionales para deportistas o incluso en caso de lluvias.

Eso sí, Martínez destaca que de nada sirve tener audífonos de alta gama como los Huawei Freebuds Pro 5 o AirPods si el archivo de audio es de baja calidad, por lo que es necesario asegurar que las apps estén en modo HD o Lossless para sacarles provecho.



Freebuds Pro 5 de Huawei: una opciónque brilla en el mercado

Freebuds Pro 5 Huawei Colombia

Sin duda, actualmente las personas apuestan por invertir más en audífonos con la intención de recibir mejor sonido y beneficios en su uso que les faciliten la vida. “Tenemos un salto alto con el tema de lossless, cancelación de ruido y varios aspectos que definen la serie Pro”, comentó Camilo Martínez.

Publicidad

Ante eso, los Freebuds Pro 5 de Huawei se posicionan como una de las alternativas del mercado, con un diseño cómodo, además de un estuche con acabados de alta gama. Más allá de lo estético, el software que integran los hace una opción competitiva.

La inteligencia artificial en su sistema permite identificar cuándo activar la cancelación de ruido y cuándo no de manera automática, facilitando conversaciones sin retirarlos. Además, la aplicación de Huawei permite personalizar su uso y sonido según cada usuario.