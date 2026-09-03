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Blu Radio  / Tecnología  / Siete de cada diez colombianos fueron blanco de intentos de estafa digital durante el último año

Siete de cada diez colombianos fueron blanco de intentos de estafa digital durante el último año

Un informe de DataCrédito Experian señala que el 71 % de los ciudadanos ha recibido al menos un intento de estafa en los últimos 12 meses, mientras el 86 % busca aprender a identificar engaños con IA.

llamadas fraudulentas.jpg
Llamadas fraudulentas.
Foto: Freepik.
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El 71 % de los colombianos, es decir, siete de cada diez personas, ha sido blanco de al menos un intento de estafa o fraude digital durante el último año. La cifra forma parte del estudio "Del fraude digital a la confianza digital", presentado por DataCrédito Experian, el cual evaluó el comportamiento de la ciberdelincuencia y la percepción de seguridad en los canales virtuales del país.

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El informe detalla que el 95 % de la población considera que los fraudes ocurren con alta frecuencia en territorio nacional, mientras que el 81 % sostiene que los intentos de engaño aumentaron con respecto al año anterior.

Modalidades de engaño y tasa de efectividad

De acuerdo con el estudio, las estafas digitales suelen concretarse cuando la interacción simula canales o comunicaciones oficiales. Entre las personas que resultaron víctimas de fraude:

  • El 25 % indicó que la página web o la aplicación móvil parecía legítima.
  • El 20 % recibió llamadas telefónicas de personas que suplantaban a instituciones reconocidas.
  • El 17 % ingresó a través de enlaces que aparentaban ser auténticos.

El documento muestra que el 70 % de los encuestados conoce a alguien de su entorno cercano que fue víctima de fraude en el último año. Asimismo, del total de personas expuestas a estos intentos, el 46 % reportó que al menos uno de los engaños se llegó a materializar.

Preocupación y uso de la inteligencia artificial

La irrupción de nuevas tecnologías representa una doble perspectiva para los usuarios. Por un lado, el 88 % de los colombianos manifestó preocupación por la posibilidad de que la inteligencia artificial (IA) facilite modalidades de estafa más complejas, y el 55 % afirmó sentirse poco o nada seguro para reconocer contenidos alterados o creados con esta tecnología.

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Por otro lado, existe apertura hacia la IA como herramienta de defensa:

  • El 86 % de los ciudadanos expresó interés en capacitarse para identificar fraudes generados con IA.
  • El 53 % estaría dispuesto a permitir que se analice su información mediante IA para detectar y prevenir posibles amenazas.
  • La disposición a compartir datos personales y biométricos alcanza el 50 % si esto contribuye a reducir el riesgo de ser víctima de un delito informático.

A pesar de que el 67 % de los colombianos asegura no haber recibido capacitaciones ni información formal sobre cómo prevenir el fraude digital, los usuarios aplican medidas preventivas en su rutina diaria. El 57 % evita contestar llamadas de números desconocidos, el 55 % no hace clic en enlaces sospechosos y el 51 % utiliza de forma exclusiva plataformas y aplicaciones conocidas.

En materia de trámites financieros, las sucursales presenciales continúan como el canal de mayor confianza con un 54 % de preferencia, seguidas por las aplicaciones móviles con un 25 %. En los segmentos más jóvenes (18 a 24 años), la preferencia por la atención mediante agentes inteligentes o bots alcanza un 4 %, frente al 2 % del promedio general.

Víctor Nieto, jefe de Gestión de Productos Software de DataCrédito Experian, explicó que el reto del sector radica en "generar mayor certeza sobre quién está detrás de una interacción, si está autorizado y si esa interacción puede considerarse auténtica", avanzando hacia modelos de validación de identidad e interacción en tiempo real.

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