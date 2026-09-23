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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Conozca la lista de resultados que la Lotería de Manizales realizó este miércoles 23 de septiembre de 2026 por el sorteo 4974.

Logo oficial de la Lotería de Manizales con el eslogan "Para ganarla hay que comprarla" y el sello dorado de EMSA, sobre un fondo blanco con la silueta difuminada de una mujer sonriendo y confeti dorado
Logotipo oficial de la Lotería de Manizales. Conozca los resultados del último sorteo y revise los números ganadores del premio mayor aquí.
Foto: Lotería de Manizales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 23 de septiembre de 2026 su sorteo número 4975. El premio mayor de la Lotería de Manizales correspondió al número XXXX, serie XXX, que se convirtió en el billete ganador del principal premio del sorteo.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo 4974 entregó diferentes premios secos, con valores que van desde $40 millones hasta $300 millones.

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¿Cómo saber si ganó un billete de la Lotería de Manizales?

Para comprobar si un billete resultó ganador en la Lotería de Manizales, se debe comparar el número y la serie registrados en el billete con los resultados oficiales del sorteo.

La revisión de ambos datos es especialmente importante en los premios secos, ya que el número y la serie permiten identificar el billete ganador.

También es recomendable consultar la imagen oficial del sorteo, en la que aparecen los números, las series y los respectivos premios, para realizar una verificación completa.

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¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele efectuarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede presentar variaciones.

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Por ello, los participantes pueden consultar cada miércoles los resultados del premio mayor y los premios secos de la Lotería de Manizales para verificar si alguno de sus billetes fue favorecido.

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