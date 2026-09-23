Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

La Lotería del Meta realizó el miércoles 23 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente a la edición 3314. El premio mayor de la Lotería del Meta correspondió al número XXXX, de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3313

Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería del Meta entregó diferentes premios secos. Estos fueron los números y series ganadores:

¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para comprobar si un billete de la Lotería del Meta resultó ganador, es necesario comparar tanto el número como la serie del billete con los resultados correspondientes al sorteo 3313.

Los jugadores deben tener en cuenta las condiciones establecidas para cada categoría de premio y verificar que los datos coincidan antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



También es recomendable consultar directamente los canales oficiales de la Lotería del Meta, donde se pueden conocer los requisitos, plazos y condiciones para reclamar los premios.

Realizar esta comprobación en fuentes oficiales permite reducir el riesgo de errores y evitar posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.