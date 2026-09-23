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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3315.

Logo de la Lotería del Meta, La llanerita de los colombianos, consulta de resultados de sorteos en Colombia.
Resultados Lotería del Meta, números ganadores premio mayor y secos.
Foto: Lotería del Meta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

La Lotería del Meta realizó el miércoles 23 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, correspondiente a la edición 3314. El premio mayor de la Lotería del Meta correspondió al número XXXX, de la serie XXX.

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Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3313

Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería del Meta entregó diferentes premios secos. Estos fueron los números y series ganadores:

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Baloto y Revancha.
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Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Logo oficial de la Lotería del Valle sobre fondo blanco, con la palabra "Valle" escrita dentro de balotas de colores rojo, verde y amarillo.
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Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

¿Cómo comprobar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para comprobar si un billete de la Lotería del Meta resultó ganador, es necesario comparar tanto el número como la serie del billete con los resultados correspondientes al sorteo 3313.

Los jugadores deben tener en cuenta las condiciones establecidas para cada categoría de premio y verificar que los datos coincidan antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

También es recomendable consultar directamente los canales oficiales de la Lotería del Meta, donde se pueden conocer los requisitos, plazos y condiciones para reclamar los premios.

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Realizar esta comprobación en fuentes oficiales permite reducir el riesgo de errores y evitar posibles fraudes relacionados con resultados o supuestos premios de lotería.

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