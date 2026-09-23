En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santa Marta
Incendio en Villa de Leyva
Yamid Amat

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Consulte los resultados del Baloto y Baloto Revancha de este miércoles 23 de septiembre y conozca los acumulados para el próximo sorteo.

Baloto y Revancha.
Baloto y Revancha.
Foto: ChatGPT/Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

El Baloto y Baloto Revancha realizan este miércoles 23 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar las combinaciones ganadoras y quedarse con los premios acumulados.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Números ganadores del Baloto y Revancha

La combinación ganadora del Baloto de este miércoles 23 de septiembre de 2026 es:

Últimas noticias

Logo de la Lotería del Meta, La llanerita de los colombianos, consulta de resultados de sorteos en Colombia.
Resultados de las loterías

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Logo oficial de la Lotería del Valle sobre fondo blanco, con la palabra "Valle" escrita dentro de balotas de colores rojo, verde y amarillo.
Resultados de las loterías

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

Baloto

  •  Super Balota:

Revancha

  •  Super Balota:

¿Cuánto está acumulado el Baloto y Revancha?

  • Para este miércoles, 23 de septiembre de 2026, el acumulado del Baloto es de $58.400 millones.
  • Por su parte, Baloto Revancha tiene un acumulado de $2.000 millones.

Ambos valores corresponden a los montos disponibles para esta jornada. El acumulado de cada modalidad puede aumentar para los siguientes sorteos cuando no se registra un ganador en la categoría principal.

Los participantes pueden consultar los resultados y verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del operador.

Relacionados

Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad