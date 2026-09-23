Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 23 de septiembre de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo este miércoles 23 de septiembre de 2026. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor de la Lotería del Valle correspondió al número XXXX, de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Valle

Los resultados de los premios secos del sorteo del 23 de septiembre quedaron distribuidos de la siguiente manera:

¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que adquirieron un billete para el sorteo de la Lotería del Valle del 23 de septiembre de 2026 deben revisar el número y la serie de su boleto y compararlos cuidadosamente con los resultados oficiales.

Para determinar si un billete obtuvo alguno de los premios principales o secos, es necesario que el número y la serie coincidan con los registrados en el sorteo correspondiente.



La Lotería del Valle dispone de sus canales oficiales para consultar el listado completo de resultados y conocer las indicaciones relacionadas con la verificación y el proceso de cobro de los premios.

Los sorteos de esta lotería se realizan habitualmente los miércoles en horas de la noche, por lo que se recomienda consultar los resultados oficiales antes de adelantar cualquier trámite relacionado con un posible premio.